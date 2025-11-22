不配合就羈押 假檢警騙婦8300萬

一名新北市婦人遇假檢警詐欺，遭騙8300萬，由北檢偵辦中。（資料照）

一名新北市婦人接到「假檢警」詐騙集團來電，以「不配合辦案就羈押你」等語，讓陷入慌亂的被害人把定存、保單金全部解約及賣掉股票，總共八三〇〇多萬元被轉入假的金管會監管帳戶，全部詐光。

真檢警不會要求設轉帳帳戶

受害慘重的她，期盼不要再有人受害，除了報案，並透過當過檢察官的律師何克凡，提醒社會大眾認清這種詐術。何表示，真正的檢警不會要求民眾設定約定轉帳帳戶、提供網銀帳戶密碼，也不會透過LINE偵訊等。

請繼續往下閱讀...

婦人於四月初接到自稱中華電信人員來電，稱有人拿她的身分證辦門號，說會幫轉接一六五反詐專線，假專線人員告知有人遭詐，匯款數千萬到她的帳戶，她已被告「你是詐團成員之一」，進而要求加入LINE群組，並以「偵查不公開」指示勿對外說。

之後有假檢察官LINE稱不配合辦案會被羈押等，指示完成網銀帳密變更，詐團隨即登入，三個多月轉帳七十次，把婦人款項全捲走。

檢警表示，假檢警手法並非受害件數更多案件，卻是個案遭詐金額最高的詐騙類型，一旦被害人相信「監管帳戶」往往會交出全部身家，一生積蓄化為烏有。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法