幕後疑有大咖》月世界3處偷倒數百噸垃圾 1收押

田寮月世界偷倒案，檢方發動搜索，查扣清運垃圾的曳引卡車及賓士轎車。（記者蔡清華翻攝）

高雄市燕巢區、田寮區月世界風景區周邊的三處山坡地連續遭傾倒廢棄物，橋頭地檢署針對台南、高雄的三家清運業者發動搜索，拘提指揮傾倒的主嫌蘇邦誠等人，訊後依違反廢棄物清理法、組織犯罪等罪嫌聲請羈押禁見獲准；檢方不排除幕後還有更大咖集團首腦，將持續擴大偵辦全案。

高雄市長陳其邁對於月世界周邊山坡地連續遭傾倒大量廢棄物非常憤怒，昨天表示已移請檢方介入調查，「一個都跑不掉、除惡務盡」。高雄市環保局確認廢棄物來自台南的家庭垃圾，至昨天已清除完畢，研判業者犯案時，疑關閉隨車GPS或轉移至無GPS車輛，以躲避查緝。

請繼續往下閱讀...

檢察官嚴維德前天指揮高雄市警局、環保局、林務署至田寮三處山坡地履勘，現場遭不法集團傾倒大量家庭生活廢棄物約數百公噸，專案人員隨後搜索勗瑞、貿毅、侑鴻三家清運業者，以及高雄市岡山區一家茶行等處，拘提蘇邦誠等多名被告。

檢方透露，在台南立案的勗瑞、貿毅兩家業者，於台南市收攬一般家庭垃圾，為省去處理費用，未依規定將垃圾運入焚化爐處理，轉運到高雄岡山交由侑鴻公司承租的廠房囤積垃圾，累積一定數量之後，由蘇男駕賓士車指揮手下使用重型曳引車，將垃圾運到田寮山區偏僻產業道路邊傾倒。

檢方已查扣重型曳引車、賓士轎車等，訊後認定蘇男涉案重大，向法院聲押禁見獲准。

橋頭地檢署檢察長張春暉指出，檢方密集強勢查緝環保犯罪，近期偵辦高雄和山光電案、大樹區統嶺段案、美濃區案、燕巢、田寮等案，已羈押廿人，扣押數十台重型機具、曳引拖車，檢察官將持續掃蕩廢棄物犯罪集團。

田寮月世界偷倒案，檢方發動搜索，查扣清運垃圾的曳引卡車及賓士轎車。（記者蔡清華翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法