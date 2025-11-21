全國毒駕快篩大執法前夕》毒駕害1死3傷 搜出5毒 殺人聲押

毒駕快篩陽性的處罰

近年一再發生毒駕肇事釀成重大傷亡事件，為全面打擊毒駕犯罪，全國警察機關昨起展開街頭唾液快篩檢測。就在全國大執法的兩天前，彰化縣員林市又發生一起毒駕造成一死三傷案，而且警方前天逮捕肇事者時，在其車上一舉起獲海洛因、喪屍煙彈、大麻、K他命、安非他命至少五種毒品，檢方訊後認定陳男涉嫌殺人、毒駕、肇事逃逸等罪，以有串、滅證之虞聲請羈押禁見。

四十五歲陳男十八日向友人借來NISSAN小休旅車，開到彰化縣員林市員鹿路時，因精神恍偬，衝撞停等紅燈的機車群，輾死擔任宮廟志工返家的高姓婦人及造成三人受傷，肇事後逃逸，把車子丟在一處產業道路，再向友人借一輛TOYOTA轎車繼續逃亡。警方前天下午追到員林山腳路將他攔獲，車上還載有兩名毒友，警方搜車時起獲的毒品包括第一級、第二級、第三級都有。

毒駕不認罪 押1年仍延押

另一方面，台中市去年十月間，發生白姓男子施用含依托咪酯二級毒品的喪屍煙彈、及「喵喵」毒咖啡包後，無照駕駛BMW轎車撞死七十二歲葉姓退休公務員，犯後遭收押逾一年，但台中地院認為白男至今未如實陳述，態度避重就輕、飾詞僥倖及涉犯重罪，逃亡與串證疑慮未消，近日第四度裁定延長羈押兩個月。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

陳男和2名毒友開的 車子，裡面搜出大批 毒品。 （警方提供）

