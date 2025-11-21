為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    全國毒駕快篩大執法前夕》毒駕害1死3傷 搜出5毒 殺人聲押

    2025/11/21 05:30 記者顏宏駿、許國楨、鄭景議／綜合報導
    毒駕快篩陽性的處罰

    毒駕快篩陽性的處罰

    近年一再發生毒駕肇事釀成重大傷亡事件，為全面打擊毒駕犯罪，全國警察機關昨起展開街頭唾液快篩檢測。就在全國大執法的兩天前，彰化縣員林市又發生一起毒駕造成一死三傷案，而且警方前天逮捕肇事者時，在其車上一舉起獲海洛因、喪屍煙彈、大麻、K他命、安非他命至少五種毒品，檢方訊後認定陳男涉嫌殺人、毒駕、肇事逃逸等罪，以有串、滅證之虞聲請羈押禁見。

    四十五歲陳男十八日向友人借來NISSAN小休旅車，開到彰化縣員林市員鹿路時，因精神恍偬，衝撞停等紅燈的機車群，輾死擔任宮廟志工返家的高姓婦人及造成三人受傷，肇事後逃逸，把車子丟在一處產業道路，再向友人借一輛TOYOTA轎車繼續逃亡。警方前天下午追到員林山腳路將他攔獲，車上還載有兩名毒友，警方搜車時起獲的毒品包括第一級、第二級、第三級都有。

    毒駕不認罪 押1年仍延押

    另一方面，台中市去年十月間，發生白姓男子施用含依托咪酯二級毒品的喪屍煙彈、及「喵喵」毒咖啡包後，無照駕駛BMW轎車撞死七十二歲葉姓退休公務員，犯後遭收押逾一年，但台中地院認為白男至今未如實陳述，態度避重就輕、飾詞僥倖及涉犯重罪，逃亡與串證疑慮未消，近日第四度裁定延長羈押兩個月。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    陳男和2名毒友開的 車子，裡面搜出大批 毒品。 （警方提供）

    陳男和2名毒友開的 車子，裡面搜出大批 毒品。 （警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播