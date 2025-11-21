太子集團案 再押林揚茂等3人

太子集團案，台北地院昨晚開羈押庭訊問後，裁准收押林揚茂、鄭巧枚、陳麗珊等3人。（資料照）

檢調警偵辦柬埔寨太子犯罪集團展開的第二波行動，掃蕩該集團在台公司及成員，前天經台北地檢署檢察官複訊後，聲押禁見集團旗下尼爾創新負責人兼台灣太子副總林揚茂、尼爾財務副總鄭巧枚、天旭公司財務主管陳麗珊三人，釐清境外資金來台詳細脈絡與運用情形，台北地院昨晚開羈押庭訊問後，裁准收押林揚茂、鄭巧枚、陳麗珊。

專案小組追查，太子集團利用在台公司，斥資四十多億元購入十一戶台北市「和平大苑」豪宅、四十八個車位，及布加迪、勞斯萊斯、法拉利等名車，並在台北一〇一大樓租辦公室發展線上博弈；購宅有付現也有貸款，尼爾公司負責繳交部分房貸、管理費等，天旭公司找工程師設計博弈程式，顥玥公司提供後勤客服服務。

專案小組十一月初首度掃蕩被美國制裁的台灣太子等九家公司和未被制裁的尼爾、天旭、顥玥三公司，聲押台籍核心幹部辜淑雯、王昱棠、太子董事長陳志左右手李添的在台特助李守禮、幹部邱子恩四人獲准，十八日發動第二波掃蕩行動。

