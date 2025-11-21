洗錢手法與太子集團相同／中鋼構組長買豪宅洗錢1.3億 求刑16年

中鋼構5名工程師向公司浮報不實工程項目，再向下游包商收取1億3千多萬元回收。（翻攝中鋼構官網）

中鋼集團子公司中鋼構（2013）的業務組長謝佰祿，涉嫌帶著公司四名工程師，從二〇一五年起承攬富邦、遠雄建設等公司建案，先以浮報工程項目在建案預算中灌水，再向下游發包廠商拿回扣；檢調追查發現，謝男等人長年下來竟收受高達一億三千多萬元黑錢，還與太子集團的手法相同，買下多間豪宅土地洗錢，檢方依詐欺、背信等罪起訴，對謝男求處十六年以上重刑，併科罰金五百萬元。中鋼構表示，已將涉案五人開除。

檢方表示，謝男等人犯後認罪，但謝與妻子張女將犯罪所得隱瞞層層洗錢，用於投資購置多間高價豪宅及土地，且犯罪時間長達十年以上，仍有相當金流未能查悉，因此即便已認罪，仍不宜輕縱；另四名工程師則分別求處三年至十年不等刑期。

犯罪時間逾10年 仍有金流待查

檢方指出，四十四歲中鋼構工程師謝佰祿於二〇一五年擔任工程業務主辦後，藉經手工程發包機會，透過浮報工程總額、虛增施工品項數量溢估等方式，在遠雄A53林口OUTLET、遠雄〇一大樓、富邦市政豪庭大樓和富邦長春飯店等多項新建工程中，增列不存在的工程項目，增加工程預算，下游廠商再將回扣送到他手裡。

二〇一九年後謝男任業務組長，帶著手下四名工程師對案場安全網租賃項目進行不實驗收，協助下游包商從卅九個建案中向建商請款，下游廠商先扣掉自己「該拿的錢」，再把回扣滙至謝男妻子與友人銀行帳戶，之後將部分黑錢分給四名工程師，檢調獲報查出被告不法利益高達一億三千四百一十八萬元。

檢方認為，中鋼構為政府投資的官股國營企業，謝男等人不但造成公司嚴重的財務損失，還波及損害無辜投資大眾股價評估及政府投資，且工程包含購物中心、新建商辦及住宅等建築大樓，地點遍及全國各地，影響深遠。

