自由日日Shoot》市話詐騙無警示 小心暗藏關鍵語陷阱

警方逮捕主嫌李男。 （警方提供）

警方指出，為強化打擊詐騙，國家通訊傳播委員會（NCC）今年起調整「電信管理法」規範，要求所有提供網路通訊相關服務的「二類電信業者」必須完成電信事業登記，未依規定者將面臨罰鍰，此舉目的在於堵住詐騙集團透過境外網路電話行騙的漏洞。

防堵二類電信成詐團鑽漏洞工具

所謂「二類電信」，指的是不需自建基地台或實體網路，而是向中華電信、遠傳、台灣大哥大等第一類電信業者租用線路或頻寬，再提供網路接取或虛擬行動服務的業者，近年這類服務因設備取得成本低，成為詐騙集團鑽漏洞的工具。

過去境外詐騙電話打進台灣時，民眾在接聽前會聽到約七秒的「國際來電語音警示」，提醒注意詐騙，成功阻卻許多詐騙個案。詐團為躲避警示，便改以網路語音電話搭配IPPBX設備，再透過不肖二類電信業者協助，將海外網路電話「落地」成台灣市內電話，讓來電顯示看似正常，藉此規避語音提醒，部分民眾因而上當。

警方提醒，詐團近年常利用「未顯示號碼」或「市話」名義佯裝檢警與金融機關，一旦通話內容提及「證件遭冒用」、「帳戶涉洗錢」、「偵查不公開」、「要求加LINE定時回報」、「監管帳戶」或「繳交公證金」，甚至提及協助「轉接一六五、銀行專員、地檢署或法院」等關鍵語，即可判定是典型詐騙話術，呼籲民眾牢記「1聽、2掛、3查證」三步驟：先冷靜聆聽內容、立即掛斷避免受騙、再透過165反詐專線查證，以免個資洩露或財務受損。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

