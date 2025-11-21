自由日日Shoot》詐團建地下話務系統 偽裝市話境外發訊 詐逾3億

自由日日Shoot》詐團建地下話務系統 偽裝市話境外發訊 詐逾3億2025/11/21 05:30 記者許國楨／台中報導
警方逮捕主嫌李男（左圖），查扣IPPBX設備等證物（右圖）。 （警方提供）
以假投資等手法 詐3百民眾
由於跨國詐欺集團的機房大都設在境外，發訊或打電話誘騙民眾時顯示的國際電話號碼，較易引起民眾警覺，相對在家中接起平面電話（市話），不少民眾較無防備心；警方破獲的一個國際性電信詐團，就是利用部分民眾相信市話的心態，藉此詐走三百多位國人逾三億元。警方提醒民眾，市話來電也有可能是詐騙陷阱，不可掉以輕心。
勾結業者取得大量人頭市話
檢警偵辦發現，該集團與在台的話務系統商、二類電信業者及網路廣告商合作 ，先由三十五歲鄧姓廣告商負責投放網路廣告，以每門五千至一萬元價格招攬民眾申辦市話與網路，接著由二類電信業者安排工程師提供線路，取得大量人頭市話後，再由主嫌李姓男子透過VOS 3000架構完整的地下話務系統，讓境外詐騙機房語音訊號「落地台灣」，變成一般市話來電，以此增加可信度，降低民眾警戒。
請繼續往下閱讀...
詐團4個月打出40萬通市話
專案小組清查找到高達七十三門人頭市話，查出詐欺集團四個月內就打出四十萬通市話，以「假檢警」、「假投資」及「猜猜我是誰」手法，向三百多位民眾詐逾三億。
兩名詐團核心分子收押禁見
警方是在今年七月偵辦一起中繼詐欺機房案件時，掌握廿九歲李姓話務系統商勾結與二類電信業者、網路廣告商勾結，從今年八月至十一月間分四波收網，陸續帶回李男等十九人，查扣IPPBX設備五十台、現金四十萬元、轎車、一萬顆USDT、電腦、手機等贓證物，警詢後依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌移送法辦，其中李男及鄧男屬詐團核心角色，遭法官裁准收押禁見，其餘被告獲交保及限制住居。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
