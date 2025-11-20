太子集團用空殼公司買豪宅洗錢 沒人申報／地政士、不動產經紀 違洗防法

調查局長陳白立備詢時坦言，太子集團購置大筆不動產時，不動產經紀業、地政士均未依規定進行異常通報。（資料照）

太子集團跨國詐欺、洗錢案持續延燒，立法院昨邀集各部會進行專案報告，會中有立委質疑集團異常置產有無申報？調查局局長陳白立說，全案金管會有做好把關，調查局自二〇一九年起陸續收到銀行提供的異常通報，但集團購置大筆不動產部分，不動產經紀業、地政士均未依規定進行異常申報，已將此問題向所屬單位提出建議。

調查局長：銀行端已盡責

立法院昨備詢時，金管會提出書面報告指出，太子集團與三家銀行有授信往來；銀行局長童彥章說明，集團在銀行具美金定存，用來購買高價標的物，但未將定存解除，改用質借方式購屋，並強調三間銀行均有盡到申報義務。民進黨立委李坤城提出，詐團用空殼公司買豪宅難道沒有防制作為，地政士若有異常通報，會由內政部管理，相關單位是否將情資串接？

童彥章回應，依洗錢防制法規範，監理機關會要求所轄機構把相關情資統一送到調查局洗錢防制處（FIUr），包括地政士也納管，若有大筆不動產買賣出現異常時必須申報。李坤城聽聞後續問，這次太子集團購入十多戶豪宅，所屬單位是否有通報？

主責洗錢防制處的調查局長陳白立說，依洗錢防制法規定，除金融機構有申報義務，不動產經紀業、地政士都有申報義務，但太子集團案有大筆不動產買賣異常時，未收到通報。

陳白立表示，太子集團案銀行端已盡責，但嫌犯利用空殼公司購買多筆豪宅，實務上會經過地政士，且應做KYC（Know Your Customer），這部分還有精進空間。高檢署本月十日進行跨機關討論時，也有檢察官提出此情，所屬機關已進行討論。

