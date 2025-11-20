掃蕩太子集團第二波 拘提聲押尼爾創新負責人等3人

太子集團旗下尼爾創新負責人林揚茂（左），上回交保，這回被聲押禁見。（資料照）

我國檢調警十一月初發動第一波搜索行動，掃蕩太子集團在台所設公司，聲押禁見台籍核心幹部辜淑雯、王昱棠等四人獲准，前天啟動第二波行動，拘提太子集團旗下尼爾創新負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭公司財務主管陳麗珊、資訊主管郭正仁及顥玥公司客服人員共八人到案，訊後諭知郭正仁及四名客服人員卅萬元至五十萬元不等金額交保，林揚茂、鄭巧枚及陳麗珊三人涉洗錢、組織犯罪及賭博等罪嫌，且有串證之虞聲押禁見。

2名財務也聲押

專案小組調查，太子集團為隱匿跨國犯罪所得，鎖定台灣為洗錢基地之一，利用在台設立的公司，斥資四十多億元購入十一戶北市「和平大苑」豪宅與四十八個車位及布加迪、勞斯萊斯、法拉利等各式名車，並在台北一〇一成立天旭公司，發展「瓦力」等境外線上博弈賭博遊戲。

專案小組十一月初掃蕩被美國制裁的台灣太子、聯凡等共九家公司及未被制裁的尼爾、天旭、顥玥三公司，約談廿多名台籍幹部、共犯，訊後聲押禁見辜、王及太子集團董事長陳志的左右手李添在台特助李守禮、幹部邱子恩共四人獲准。

專案小組追查發現，太子集團利用現金及貸款兩種方式購入豪宅，尼爾公司除負責繳交部分豪宅房貸等費用外，也是集團接收海外資金的公司之一。至於發展線上博弈的主力部隊為天旭公司，由辜淑雯負責招兵買馬找工程師撰寫程式，顥玥公司則提供「後勤」客服服務，兩者資金亦來自於太子集團。

林揚茂上回一百萬交保

專案小組前天因此啟動第二波行動，拘提管理尼爾公司的林揚茂（林上次訊後一百萬元交保）、鄭巧枚及天旭公司陳麗珊、郭正仁等八人，釐清境外資金來台詳細脈絡與運用情形。

