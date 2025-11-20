為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    雙邊電子監控高風險家暴／警：監控中心通報 立赴現場保護

    2025/11/20 05:30 記者邱俊福／台北報導
    警署建議 監控中心由中央成立

    對於相關行政機關與立委均贊同在家庭暴力防治法中增訂「雙邊電子監控」模式，警政署建議，執行層面應由中央主管機關成立科技設備監控中心，對高風險家暴案件相對人進行科技設備監控，於相對人有違反保護令或羈押替代處分情形時，由監控中心通報警方，警察機關再全力配合馳赴現場採取必要的保護措施及制止行為，並將處理情形回報監控中心及檢察官或法院，確保被害人實質安全，提升保護令實效。

    警處置後 回報監控中心及檢院

    至於「雙邊電子監控」模式，包括同時監控被告行蹤及其與被害人間相對位置，且規定應同時使被害人、目睹家暴兒少或其特定家庭成員得知悉被告位置。警政署對於不同版本的修正均表尊重與支持，但實務上，認為若被害人有個資疑慮，不願配戴電子追蹤器材或提供個人所在位置資訊，僅由家暴相對人配戴科技設備，就無法進行雙向監控警示。

    因而若欲使被害人、目睹家庭暴力兒童及少年或特定家庭成員知悉或掌握家暴相對人所在位置，此部分仍須跨部會共謀完善配套措施，以達既能監控，又可保護被害人隱私的目的。

    今年七月間，大台北地區就接連發生申請保護令或已取得保護令仍受害的命案，先是一名謝姓家暴男子，趁著妻子申請保護令、雙方於法院開完庭後，駕車在新北市土城區住處埋伏，趁機撞倒騎機車返家的妻子及小姨子，持刀猛刺，造成兩人傷重不治。

    另名劉姓家暴男子，不滿剛分手的谷姓前女友在網路社群發文批評他，還PO出申請的保護令，在台北市華納威秀地下停車場，持刀伏擊正要上班的谷女卅多刀，谷女傷重送醫。

