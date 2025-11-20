為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    放棄200萬黃金生意 良心老闆報警阻詐

    2025/11/20 05:30 記者許國楨／台中報導
    員警接獲銀樓老闆報案，到場聯手阻詐，保住婦人老本。 （警方提供）

    員警接獲銀樓老闆報案，到場聯手阻詐，保住婦人老本。 （警方提供）

    台中市一名八十一歲許姓婦人誤信「黃仁勳送書」詐騙廣告，掉入假冒名人的投資陷阱，她先去銀行提款未果，改去銀樓打算花兩百萬元買黃金後交給詐團，所幸銀樓老闆察覺不對勁，拒做「違背良心的生意」，聯手警方苦勸成功阻詐，保住婦人多年積蓄。

    81歲婦長年旅居海外

    許婦於本月十七日到銀樓表示要買兩百萬元黃金，過程中提及銀行不讓她提款，希望銀樓先開收據，再將銀行存款匯給店家。銀樓老闆聽完直覺她遇上詐騙，尤其現今銀行阻詐案例很多，研判許婦提款受阻後，改為「買黃金繞過銀行」的方式；老闆面對這筆生意不為所動，婉拒賣黃金給婦人，反而通知警方。

    台中市警第三分局立德派出所獲報趕來，防備心強的許婦不願透露帳戶資料，甚至急著離開，口中不停說「到此為止」。員警與老闆耐心安撫，一點一點拆解她心中的防備，直到許婦鬆口說出遭遇。

    誤信名人送書詐騙廣告

    長年旅居海外的許婦說，近日返台時，在網路上看到「黃仁勳免費送書」廣告，以為是名人活動而加入。

    對方先用「送書」建立信任，再由助理邀她投資「即將上市的股票」，聲稱穩賺不賠，她到銀行提款時銀行認為有異，通報警方到場阻詐，讓她提不出存款，當時誤以為是銀行刻意為難，才決定改買黃金，試圖繞過銀行。

    夢醒直呼：遇到貴人了

    警方提醒這是詐團技倆，還說：「哪個老闆會放棄兩百萬元的大生意？」這句話讓許婦意識到確實被詐團利用，打消買黃金念頭，還對員警與老闆感激地說：「今天真的遇到貴人了！」

