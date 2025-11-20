為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    又見毒駕 撞死服務20年女志工

    2025/11/20 05:30 記者顏宏駿／彰化報導
    員林警方昨天下午在山腳路逮捕撞死人肇逃的陳男。（警方提供）

    員林警方昨天下午在山腳路逮捕撞死人肇逃的陳男。（警方提供）

    肇逃設斷點 開另台車繼續四處亂晃

    四十五歲陳姓男子前天吸毒後向友人借車，在彰化縣員林市衝撞停等紅燈的騎士，撞飛六十四歲資深高姓女志工及輾壓高婦後逃逸，高婦傷重不治，另有三人輕傷。陳男犯後丟棄肇事車，另借一車開上路亂晃，員林警方追緝至昨天下午逮捕陳男，當時他神情渙散，被警方押回漏夜調查。

    另有兩部機車3人受傷

    陳男落網時，警方當面問他：「闖禍了！有沒有吸毒？」陳男沒否認，警方繼續說，驗頭髮、驗尿就知道是否吸毒，陳男點頭說「知道自己闖下大禍」。至於他施用何種毒品，還須進一步確認，全案先依毒駕致死、肇事逃逸等罪偵辦。

    未減速衝撞機車停等區

    住彰化縣田中鎮的陳男，案發前向朋友借車開到員林市，行經員鹿路、新義街口遇紅燈，前方有三名騎士停等紅燈，他未減速直接撞上高婦並輾壓而過，同時波及張姓女騎士與其七十二歲母親，以及四十六歲張姓女騎士輕傷。消防局救護人員抵達時，高婦已失去生命跡象，送醫搶救仍因傷重不治。

    據了解，陳男肇事逃逸後，擔心所駕轎車車牌號碼被警方鎖定，前晚把車棄置於員林市山腳路一處產業道路，設下「斷點」後，向另一朋友借車，繼續開車四處亂晃，直到昨天下午三時被警方拘捕。

    高婦長期在員林地藏庵做志工，案發當天上午到地藏庵服務，結束返家時遭遇橫禍。同修悲傷地說：「這麼好心的人，怎會遇到如此厄運。」希望肇事者受到法律應有懲罰。

    高婦遭轎車輾過，傷重不治。她生前在員林地藏庵擔任志工逾20年。（民眾提供）

    高婦遭轎車輾過，傷重不治。她生前在員林地藏庵擔任志工逾20年。（民眾提供）

