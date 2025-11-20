外來人口涉詐 合法移工竟占7成

移民署表示，為落實跨部會合作機制，積極配合勞動部及教育部等機關，針對移工及僑外生加強宣導識詐觀念以及違法罰則。（資料照）

移民署已建置系統 即時提供高風險門號及帳戶加強監管

警方近三年查獲不少外來人口販賣金融帳戶成為詐騙集團犯罪工具的案件，分析發現，「合法移工」賣帳戶占比超過七成為最大宗，「失聯移工」及「僑外生」都不到兩成。移民署對此表示，除對移工及僑外生加強宣導識詐及守法觀念，也將落實跨部會合作強化稽查及監管。

打破刻板印象

失聯移工及僑外生占比小

移民署表示，我國已邁入超高齡社會，由於人口結構變化及產業勞動力不足，導致缺工問題日益嚴峻，引進移工人數持續增加。依據勞動部統計資料，截至今年九月底，在台合法移工已高達八十五萬八九三九人，而逾期人士也已達十五萬人，其中有九萬人是失聯移工。

另依警政署統計資料，近三年查獲外來人口販賣金融帳戶成為詐騙集團犯罪工具之案件，對象以「合法移工」占比超過七成為最大宗，「失聯移工」及「僑外生」都不到兩成。

移民署表示，為落實跨部會合作機制，積極配合勞動部及教育部等機關，針對移工及僑外生加強宣導識詐觀念以及違法罰則。此外，也已完成系統建置，透過系統介接及開放雲端查詢等方式，即時將移工行方不明等外來人口資料提供給國家通訊傳播委員會及金融監督管理委員會，加強對於高風險電信門號及金融帳戶的監控管理。

移民署表示，截至一一四年十月底，移民署已提供相關資料超過一〇五五萬筆，將持續共同打擊詐欺犯罪，保護民眾財產安全。

