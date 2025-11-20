家暴防治修法 法部建議強化保護令 雙邊電子監控 提前保護被害人

立法院昨舉行聯席會議，審查朝野立委所提「家庭暴力防治法修正草案」，衛福部長石崇良（左）、司法院少年及家事廳長鍾宗霖（右）等官員列席，並備質詢。（記者劉信德攝）

家暴保護令無法成為被害人的護身符，以致加害人施暴受害人事件屢見不絕。法務部在立法院提出書面報告，研擬建議於「家庭暴力防治法」第十四條有關核發保護令的條文中，增訂「雙邊電子監控」模式，以達提早及全面保護被害人之目的。

同時監控被告、被害人相對位置

法務部也提醒，雙邊電子監控使被害人或特定家庭成員行蹤，均在監控中心掌握中，此與隱私保護有所衝突，故建議明文規定，要在被害人聲請或同意前提下進行，以充分尊重被害人意願。

衛福部長石崇良表示，衛福部會主責修法，但因涉及人身自由、隱私問題，修法必須嚴謹，約需半年時間提出草案。

立法院社會福利及衛生環境委員會、司法及法制委員會昨舉行聯席會議，審查朝野立委所提「家庭暴力防治法修正草案」，其中雙邊電子監控，是同時監控被告行蹤及其與被害人間相對位置，且規定應同時使被害人、目睹家暴兒少或其特定家庭成員得知悉被告位置，此修法方向獲法務部、數位發展部贊同，但仍須有配套措施。

法部：明文規定尊重被害人意願

法務部表示，若電子科技監控於被告犯家暴罪後才為之，恐有緩不濟急之憾，為提前保護被害人及特定相關人，建請在規定保護令內容的十四條增訂。

對於與會者建議，石崇良說，會考慮到比例原則，包括必要性、適當性、衡平性都要遵守，還有實務上執行的可行性，且對高風險評估要更精確，即早辨識出高風險個案，強化暫時性保護令。

