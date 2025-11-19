詐團囚禁3豬仔狂洗錢 警攻堅救出

雲林警方在荷槍實彈在閒置蘭花溫室搶救3名被囚禁的豬仔。（雲林縣警察局提供）

雲林檢警查獲以郭姓男子為首的詐騙集團，荷槍實彈攻堅，在北港一處閒置的蘭花溫室搶救三名遭囚禁的人頭被害人，並陸續查獲郭姓主嫌等十二人到案。全案昨天偵查終結，依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌起訴郭嫌等七人。

北港警分局接獲線報，指有詐團疑似將涉嫌侵占詐騙款項的成員拘禁在北港一處閒置溫室蘭園，檢警經過多日跟監蒐證，荷槍實彈攻堅救出三名被囚禁的成員，並陸續查獲郭姓主嫌等人，查扣海洛因、大麻、安非他命、依托咪酯（喪屍煙彈）等毒品，還有用來凌辱囚禁成員的鎮暴槍、子彈、束帶、辣椒水等工具。

請繼續往下閱讀...

專案小組調查，涉嫌「黑吃黑」的劉男與林男被用束帶綑綁，拘禁期間多次被徒手或持棍棒毆打，直到見林男傷勢嚴重才將兩人釋放，之後該集團以五萬至十五萬元的高薪利誘莊、廖、洪等三人，分別擔任公司人頭負責人及提供個人資料，再以公司名義申辦多家金融帳戶，得手之後將三人囚禁在蘭園，詐團其他成員即以「假投資」方式詐騙，不法所得以多個帳戶層層轉匯，總計二四〇〇萬元都兌換成美金匯至智利的銀行，企圖掩飾及遮斷犯罪金流。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法