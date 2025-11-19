保七刑大隊長 攀八大秀腹痛猝死

玉山園區八通關發生山難，驚傳就是保七刑大隊長不幸倒地死亡，搜救人員獲報已上山馳援。（南投縣消防局提供）

玉山園區八通關越嶺道，昨驚傳保安警察第七總隊刑警大隊大隊長張益誠登山不幸死亡，南投縣消防局獲報趕赴馳援，惟從東埔登山口至事發地至少需二天，張員遺體已由路過山友協助安置，待搜救人員上山會合再設法帶下山。

自行折返山屋路倒 山友發現已身亡

南投縣消防局表示，張員與二名山友共三人，十六日出發攀登八通關「八大秀」縱走行程，預計十九日下山，昨一行人凌晨出發要攀登秀姑巒山時，張員在路上突覺肚痛不適，並自行折返回中央金礦山屋，其餘同伴則繼續登山行程，但在過了白洋金礦山屋、還未到中央金礦山屋前，張員即倒地不起，直到早上有上山的山友路過，赫見路倒的張員已無呼吸心跳，趕緊報警求援。

消防局獲報立即請求直升機協助吊掛，但礙於山區雲層太厚、天候不佳無法起飛吊掛，最後地面人員在下午一點上山，惟山區下雨路徑濕滑，先在山區紮營一晚，後續會再挺進趕赴事發地，並同步請求空勤支援，儘速將遺體帶下山。

玉山國家公園管理處表示，八通關步道「八大秀」即八通關山、大水窟山、秀姑巒山，從東埔登山口走到白洋金礦山屋，海拔高度就上升二千多公尺，其中從中央金礦山屋到白洋金礦山屋，一路陡上，之後前往秀姑巒山也都是上坡，是攀登「八大秀」最吃力的一段，對於已經走了幾天山路的山友是一大體能考驗，直到登頂後的回程才會比較好走。

不幸罹難的張益誠，係警察大學六十一期外事系畢業，而大其一屆的移民署南投專勤隊隊長邱國志，今年九月二十八日也因獨攀台中八仙山時心因性休克猝死。

登山專家江秀真提醒山友，登山是一項相當耗費體能的運動，千萬不能太疲累，也不能太匆促，必須養足精神，且年過五十歲的山友，最好不要獨攀及落單，萬一發生身體不適等狀況，才能及時獲得協助。

