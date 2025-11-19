為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    「鴨哥」坐牢 最掛心小三跟人跑

    2025/11/19 05:30 記者黃佳琳／高雄報導
    南部最大水房頭「鴨哥」落網，檢警發現他在商辦裡設私人招待所款請親友。 （記者黃佳琳翻攝）

    南部最大水房頭「鴨哥」落網，檢警發現他在商辦裡設私人招待所款請親友。 （記者黃佳琳翻攝）

    盜刷遭通緝15年 變南台洗錢最大咖

    高雄檢警追查九州博弈集團洗錢金流時，竟外揪出南台灣最大水房頭「鴨哥」劉秉宏，更查出劉男坐牢還能指揮小弟水房運作，據了解，劉秉宏早年開菸酒行做點小買賣，但因盜刷信用卡遭判刑二年二月定讞，他躲了十五年，反而搖身一變成為「洗錢最大咖」，坐牢時最擔心小三跟人跑，還安排小三去水房工作，但卻被小弟們抱怨「阿嫂只會裝水水（打扮漂漂亮亮），都不做事」。

    安排小三去水房工作 分散注意力

    專案小組透露，劉秉宏（原名劉嘉哲）早年只是個經營菸酒行的老闆，二〇〇一年間，他與三名友人合夥，拿偽造的信用卡盜刷向銀行特約商店消費買酒、唱片、菸酒，再將商品變賣朋分，小賺個幾萬塊錢就收手，但沒想到被警方查獲後，劉被依偽造文書罪判刑二年二月定讞，但他卻展開落跑人生。

    高雄檢警過去偵辦洗錢案時，幾乎沒聽過劉秉宏的這號人物，也不曉得他如何跟國際滙兌業者接上頭，只知道他被通緝的十五年來，改名換了現在的名字，並一直隱身在幕後，且賺了錢也不敢炫富、上酒店，於是買下苓雅區商辦後，自己在裡面開起私人招待所，再將酒店小姐叫來招待所裡款待信任的親朋好友。

    小弟怨：阿嫂只會裝水水 不做事

    不過，最讓專案小組感到有趣的是，劉秉宏雖然有老婆，但也有紅粉知己，他去年因偽造文書案通緝落網後，發監執行時，還特地交待小三要乖乖等他出來，並安排小三到水房工作，企圖分散小三的生活重心，避免讓她跟人跑掉，但沒想到小弟卻跟他回報：「阿嫂整天在公司只會裝水水（打扮漂漂亮亮），都不做事」，讓劉也感到無奈。

    圖
    圖
