判50年籌安家費 跨國運毒連累新婚妻也落網

關務署台北關與航警局破獲跨國走私毒品集團，查獲市價千萬第一級毒品海洛因4.3公斤。（航警局提供）

航警攔截四公斤多海洛因

警方等單位破獲跨境毒品走私集團，查獲黑市價千萬的海洛因毒品四．三公斤，並循線逮捕主嫌林永青等六名集團成員，其中林男更背負多項通緝案，法院判決應合併執行有期徒刑逾五十年，桃園地檢署依違反毒品危害防制條例將該集團成員提起公訴。同時將在馬來西亞負責遙控的共犯、綽號「北影」資料提供相關單位跨國查緝。

主嫌夫妻等6人落網起訴

今年八月間，警方與海關破獲一名自馬來西亞吉隆坡入境觀光旅客，企圖在行李箱夾帶黑市價千萬的第一級毒品海洛因四．三公斤入境，報請桃園地檢署偵辦。

警方表示，經調查發現毒品走私集團背後林永青（四十九歲）背負多項通緝案在身，法院判決應合併執行有期徒刑超過五十年，林男原本四處逃亡藏匿，近期疑似為安頓剛過門的妻子，鋌而走險與同為潛逃至馬來西亞、綽號「北影」的通緝犯共組跨境毒品走私集團販毒牟利。

警方指出，毒品走私集團先安排馬來西亞籍男子將海洛因夾藏於行李箱夾層後搭機入境桃園機場，再由「北影」找來古姓及游姓男子作為監控組，負責回報馬國男子全程入境動態並製作斷點，待確認順利攜帶毒品入境後，藏匿在宜蘭縣的林嫌夥同妻子及蔣姓共犯前往取貨，不料馬國男子在入境桃園機場時就被查獲。

專案小組經過多日徹夜跟監、蒐證及埋伏，在新北地區逮捕在台林嫌共六人。林嫌因案被通緝，犯案期間疑似感到此行可能被緝捕，前往取毒品過程中還刻意將妻子安置在監控斷點共犯之車上，但仍為警方識破手到擒來。桃園地檢署依違反毒品危害防制條例，日前將到案集團成員提起公訴，林嫌已被檢方聲請羈押禁見獲准，起訴移審桃園地院後，法官裁定續押。

