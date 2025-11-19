掐脖、槌頭、菜刀砍…奪妻命 冷靜自首 要警「把我銬起來」

李姓男子殺妻後，冷靜走進內壢派出所自首，並伸出雙手作勢希望警方上銬。（記者李容萍翻攝）

騎機車赴派出所自首

桃園市中壢區發生駭人殺妻命案，家住內壢地區某公寓的六十四歲李姓男子前天上午九點多，騎著機車前往距離不到一公里的中壢警分局內壢派出所自首，除舉起雙手示意值班警員將他上銬，並表情冷靜地說「我殺了老婆」，警員聽了詫異卻不敢大意，馬上通報派員到其住處，確認其妻已慘死屋內，立即封鎖現場調查，案經檢警偵訊，李坦承殺人犯行，桃園地檢署向桃園地院聲請羈押於昨天獲准。

對警說：我殺了老婆

據了解，原籍緬甸、任職電子工廠的李男甫於上個月退休，其五十六歲羅姓妻子是家庭主婦，家境小康，前天一早，同住女兒出門後，李男突用雙手緊掐坐在客廳妻子的脖子，接著持鐵槌猛打她的頭，還拿菜刀砍殺，造成妻子倒臥血泊，直到她因頭頸重創斷氣才停手，然後騎機車至內壢派出所，一進門就高舉雙手、自述殺妻並要警察將他上銬。

請繼續往下閱讀...

原籍緬甸 上月甫退休

對於為何要殺妻？李男聲稱前天起床時見天氣變天，覺得心情不好，上午八點多看到妻子坐在客廳，當下感到十分火大才行凶，並無其他動機；李的女兒被通知到案後，面對「爸爸殺了媽媽」，幾乎驚嚇到哭不出來，並不清楚爸爸為什麼殺害媽媽。

桃園地檢署接獲警方通報這起殺害配偶案件，指派檢察官杜敏瑜率同法醫到凶宅相驗被害人遺體、死因及勘查蒐證，並訊問李嫌及相關證人，以釐清案情，檢方因認李男所為涉犯刑法殺人罪，且罪嫌重大，有逃亡及滅證之虞，前晚向桃院聲押李，桃院昨裁准。

爸媽相處無異樣 女兒嚇傻

鄰居不解地說，李男並無家暴、刑案等紀錄，也無精神科就醫相關紀錄，夫妻倆相處也沒有異樣，羅婦也沒做對不起他的事，想不到竟發生如此家庭悲劇，令人匪夷所思。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法