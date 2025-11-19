好心推輪椅不慎讓老婦摔死 醫院保全判刑還判賠

醫院陳姓保全見行動不便的八十九歲張姓老婦，無法移動電動輔助車，好心幫忙卻不慎觸動前進桿而暴衝，老婦摔倒造成顱骨骨折等傷勢死亡；陳姓保全被彰化地院判刑半年，民事部分則判陳男與醫院、保全公司，應連帶賠償四五一萬餘元。（資料照）

誤觸電動前進桿致暴衝

彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院（簡稱漢銘醫院）委外聘僱的陳姓保全見行動不便的八十九歲張姓老婦，無法移動電動輔助車，好心幫忙卻不慎觸動前進桿而暴衝，老婦摔倒造成顱骨骨折等傷勢死亡，其六名女兒控告醫院、保全公司與陳男，聲明賠償一八三一萬餘元，保全公司答辯說，陳男是熱心善意幫忙，如被高度究責，恐「引發眾人冷漠以對的寒蟬效應」，彰化地院仍判決陳男與醫院、保全公司，應連帶賠償四五一萬餘元。

對於上述判決，院方低調表示遺憾，但尊重一審法官判決，將上訴二審。

89歲婦頭骨折 10天後不治

判決書指出，漢銘醫院與保全公司簽合約，由保全公司派遣陳男進駐醫院，去年四月十七日案發時，陳男見老婦的電動輔助車卡住，上前幫忙時誤觸前進桿，電輔車暴衝，老婦摔倒造成顱骨骨折等傷勢，急救十天不治。

刑事部分，彰化地院依過失致死罪判處陳男六月徒刑，可易科罰金，民事部分，老婦的六名女兒聲明陳男與漢銘醫院、保全公司，應連帶賠償六名女兒各三百萬元精神慰撫金，另加喪葬費，共計一八三一萬餘元。

保全過失致死 判半年

還須三方共賠451萬

彰化地院審理時，陳男沒出庭，也沒提出書面答辯；保全公司則答辯說，陳男基於熱心善意而協助，不是故意侵害老婦，如果被高度究責，恐引發「眾人冷漠以對的寒蟬效應，不符社會公益」。

漢銘醫院答辯說，陳男不是醫院的受僱人，他的過失與漢銘醫院無關，且協助病人停車，也非陳男執行保全的職責，另外，保全公司與醫院都主張，請求的精神慰撫金過高，聲明駁回或減低。

彰化地院並未闡述助人卻被咎責，是否符合社會公益，是否造成寒蟬效應，法官強調，依據醫院與保全公司的契約，醫院對陳男有工作上的指揮監督之權，且案發地位於醫院旁停車場，陳男是以醫院保全身分引導停車，漢銘醫院辯稱協助病人停車，不是陳男職責，而是陳男個人意願，此說不足採信。

法官認定，陳男與醫院、保全公司，應連帶賠償老婦的六名女兒，但精神撫慰金應以各七十萬元適當，加上喪葬費卅一萬餘元，合計共四五一萬餘元，可上訴。

