虛設9假幣商 詐近7千萬起訴 詐團2首腦 求處20年重刑

詐團虛設9家假幣商詐6860萬元，檢警查扣現金922萬餘元等資產，全案偵結起訴。（記者蔡清華翻攝）

橋頭地檢署打詐預警中心偵破詐團虛設九家假幣商，誘騙七十二名被害人以高價購買虛擬貨幣，累計詐六千八百六十萬元，逮捕十五名涉案成員，全案偵結起訴，詐團首腦楊秉燁、劉繕傑毫無悔意遭求處廿年重刑。

檢方溯源追查發現，被害人與詐團操控的假幣商以顯然高於美元匯率之不合理價格購買泰達幣，轉入詐騙集團指定的匿名錢包，經層轉隱匿致鉅額損失。

檢、警陸續搜索、拘提詐團首腦、取款車手、假幣商line帳號操作人員、洗錢幹部等十五人，向法院聲請羈押首腦楊、劉二人獲准，另查扣高雄市鳥松區三千八百萬元透天別墅、現金九百廿二萬餘元、保時捷跑車、沛納海名錶等物品。

十五名假幣商詐團分別以詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法等罪嫌提起公訴。楊秉燁（卅五歲）、劉繕傑（廿九歲）兩人偵查時否認犯行、辯稱是正派幣商，毫無悔意、態度惡劣，檢方建請法院從重量處廿年，其餘詐團幹部請求法院量處六年以上以資懲儆。

