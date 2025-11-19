南台灣最大水房頭 獄中吃香喝辣 「鴨哥」坐爽牢 還指揮洗錢50多億

南部最大水房頭「鴨哥」劉秉宏因他案入監服刑，檢警發現他在商辦裡設私人招待、裝潢豪華。（記者黃佳琳翻攝）

南台灣最大水房頭、綽號「鴨哥」的男子劉秉宏因他案入監服刑，檢警發現，劉男在獄中不但每天有人「寄大菜」讓他吃香喝辣，還能指揮小弟各立山頭操作水房運作，劉嫌集團的水房一年就洗了五十多億元，高雄地檢署偵查時，原本都是小弟出來擔罪，但有人「反水」供出「鴨哥」，才讓劉男浮上檯面被盯上，雄檢昨偵結全案依洗錢等罪嫌起訴劉男共十二人。

天天有大菜吃 指揮小弟操作水房

檢方指出，九洲博弈集團洗錢四百卅八億被台中地檢署偵辦後，超過八成的金流轉往南部水房，檢調追查時，發現「鑫源支付」和「微笑支付」串連泰國和越南的人頭銀行帳戶，洗錢逾五十億元，經層層剝開洗錢流向，發現是趙姓男子（卅八歲）負責統籌洗錢水房，檢警循線逮捕趙男等人到案後，沒想到「大禮包」還在後面。

落網的趙男等人，有人擔心被羈押，竟供出幕後最大金主是「鴨哥」劉秉宏（五十四歲），檢警追查時，發現劉男竟在市區買下商辦，其中一層樓用來當水房，一層樓用來當私人招待所，並裝潢豪華KTV包廂用來款請親友。

小弟擔罪有人反水供出 起訴12人

讓檢調吃驚的是，劉秉宏去年因他案入監服刑，坐牢時不但每天有人「寄大菜」讓他吃香喝辣，老婆、小三和旗下小弟也每天辦理會見，甚至還寫了一百多封信指揮小弟如何各立山頭操作水房運作。

雄檢偵查時，劉男坦承部分犯行，但否認有收到洗錢所得，但部分的小弟們都坦承犯案，爭取減刑機會，檢方根據相關事證，認定劉男等人涉犯洗錢等罪，偵結後依法起訴。

