詭異命案》致電女友兒「你媽死了」 警方找到載屍男

高雄市男子昨天開車載運女友屍體，還致電女友兒子告知「你媽死了！」，女友兒子嚇壞報警協尋，警方循線立即找到人車，在車上尋獲女屍、起獲注射針筒等物，由於女屍身上無明顯外傷，警方先將男子依毒品罪嫌偵辦，檢警將相驗釐清死因後，再決定是否朝向他殺偵辦。

女屍無明顯外傷

該男子昨天中午左右突然致電女友兒子稱「你媽死了！」，女友兒子驚覺不對勁趕緊報警找人，高雄市警方調閱沿線監視器畫面以車追人，於省道台八八線附近鳳山區的路邊停車格找到車子。

車上起獲注射針筒

警方在男子車上尋獲女子屍體，確認女子已經明顯死亡，初判身上無明顯外傷，車內也無打鬥痕跡，還在車上起獲注射針筒等物，員警將駕車男子帶回警局偵辦，男子因身體不適，警方暫無法訊問筆錄。

據了解，兩人均有毒品前科，女子究竟如何死亡仍待確認，警方不排除吸毒過量死亡或他殺可能，正尋找可能的案發第一現場。警方先依毒品罪嫌將男子送辦，檢警今將相驗追查女子的死因，全案擴大偵辦中。

