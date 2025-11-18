癌末男涉槍砲案收押猝死 疑服毒

羅男涉槍砲案件被收押，警方在路邊扣得涉案槍枝。（資料照）

解送前昏倒不治 初判氰化物中毒

嘉義縣大林鎮一處民宅日前遭開槍恐嚇，警方前天查獲綽號「大鼻雨」的羅姓男子涉案，晚間移送嘉義地檢署複訊，檢方向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准，但解送看守所前羅男突身體不適昏倒，送醫不治，醫院初步判斷羅男為氰化物中毒，疑服毒而亡。

羅男之子質疑父親已癌症末期，配合調查仍遭收押，身上疑有不明藥物未被搜出，盼得到真相；嘉檢回應，依法檢身無異樣，明天上午九點將解剖釐清死因，並分調字案進行調查。

檢警調查，大林鎮一處民宅本月十五日晚十點多遭人開一槍，晚間十一點半在附近攔查到涉嫌犯案的五十七歲羅男，前天凌晨在羅男供出的地點查扣一把霰彈槍、八顆霰彈八顆及一顆空彈殼一顆，將羅男以現行犯逮捕。

前天下午兩點多，警方將羅男移送嘉檢進行複訊，檢方認為羅男違法持有槍枝，犯罪嫌疑重大，涉犯有期徒刑五年以上重罪，且涉嫌在今年五月到中埔鄉民宅外開槍恐嚇、毆人，有羈押必要及原因，向嘉義地院聲押禁見；當晚九點多，嘉院裁准收押，檢院法警交接時，羅男在拘留室突倒下，法警報案送醫急救，到院急救死亡。

檢警︰羅男到案時隨身物品均依法檢搜

警方表示，羅男曾表示罹癌，然而精神、身體狀況無異樣，依法檢身，未發現異常物品；嘉檢表示，因羅男為案件被告，並非經判決的受刑人，司法調查進行檢身程度不同，重點在於是否攜帶刀械或不明藥物，羅男到案時隨身物品均依法檢搜。

