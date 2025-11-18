女廟祝裝監視器防盜／道士男友猥褻她弟媳 全都錄

女廟祝房間裝監視器防盜，拍到道士男友猥褻她弟媳畫面。圖為示意圖。（資料照）

假借推拿名義猥褻得逞

穿著道袍的惡狼！新竹某宮廟黃姓道士假借推拿名義，替女友陳姓廟祝的弟媳按摩，卻趁機猥褻，沒想到過程全被陳女裝的防盜監視器拍下，成為鐵證，新竹地院依乘機猥褻罪將色道士判刑六月。

惡狼道士判刑6月

法官調查，黃姓道士與陳姓女廟祝為情侶關係，黃男平日身穿道士袍，常以道士身分替信眾進行按摩、舒緩經絡等自然療法。

黃男得知陳女弟媳小美頸腰背部及腳痠痛，先於二〇一八年五月幫她肩頸按摩，取得其信任。事後又稱可以推拿整脊、按摩舒緩筋骨、打通淋巴等語，小美同意後，在陳女房間趁按摩、舒緩經絡機會，雙手伸入小美內衣、短褲內，反覆搓揉胸部、大腿內側、陰部等隱私部位猥褻得逞。

沒想到黃男整個猥褻過程，都被房間內監視器拍下，黃男與辯護人聲稱該監視器無證據能力，稱未經同意入鏡。然而檢方最終仍依強制性交罪嫌起訴黃男。

法官認為此監視器錄影拍攝地點在陳女住處房間內，是她的私人空間，她當然有決定是否安裝監視器的權利，且在寺廟服務的陳女說，因房間有重要東西，怕有人入侵，所以才裝監視器，因此法官認定有證據能力。

法官審酌黃男為滿足私慾，利用機會猥褻被害人，顯不尊重女性，嚴重戕害其心靈感受，造成被害人身心受創。且犯後始終否認犯行，未和解或道歉，最後依對受照護之人利用機會猥褻罪判刑六月。

