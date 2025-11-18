涉助詐團脫產違律師法 最重可除名／仙塔律師涉洩密 檢移送懲戒

「仙塔律師」李宜諪涉嫌洩密、助詐團洗錢，北檢移送律師懲戒委員會懲戒。 （資料照）

檢警偵辦「鉅新匯」靈骨塔詐騙集團，發現網紅「仙塔律師」李宜諪、及律師趙浩程、蔡沅諭三人分涉洩密、協助脫產、串證等行為，因此將三人起訴並對李、趙各求刑一年，蔡求刑六月，並請法院不宣告緩刑，全案案件尚在審理中。

台北地檢署昨以三人所為違反「律師法」，行為足以損及律師名譽，也有違反律師倫理規範情形，情節重大，將三人移送律師懲戒委員會懲戒，最重可予以「除名」（註銷律師執照）。

請繼續往下閱讀...

檢方調查，「鉅新匯」詐團鎖定持有殯葬商品又有不動產的年長者，佯稱他們手上的產品價值不菲，有買家想購入，須配合製作金流以節稅，詐團再喬裝代書介紹被害者向金主借貸；有六人拿十一間房產抵押借貸一‧六億元，其中一名被害人拿四間房產抵押借款，錢被騙走還背下債務與利息，後來被人發現輕生。

檢警八月起訴集團首腦王助彰及情侶檔吳芳儀、呂英菖等十二人，並查出竟有律師涉案，其中，趙浩程得知吳女四月被逮後，通知吳女友人陳男把她名下BMW X6名車過戶，李除涉洩漏吳女辯詞，還在律見吳女後，傳話通知陳男變賣吳女的金飾及汽車；趙浩程更助陳男、吳女串證以「買賣」為由應對檢警詢問；蔡沅諭涉洩漏本案被害人身分及呂英菖拒絕認罪等內容。

檢方認為，李女涉協助吳女隱匿詐欺犯罪所得、妨礙國家對詐欺所得的調查、沒收、追徵等，趙則涉指示吳女與陳男在檢警面前進行不實陳述，干擾司法機關對案件的偵辦，李、蔡兩人還涉洩密，三人所為足以損害律師名譽或信用，亦有違反律師倫理規範情形。

