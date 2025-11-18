鬧區飆車2小時還打人 議員砲轟盧秀燕

警方先後查獲5車、8人到案，查扣打人的球棒。 （記者陳建志翻攝）

台中市西屯區寶慶街五十巷口，昨天凌晨發生陳姓居民因不滿賓士、豐田等改裝噪音車繞行，持滅火器下樓制止理論竟遭毆打，台中市民進黨議員陳俞融、陳淑華、蔡耀頡等人都在議會質詢，陳淑華表示，西屯鬧區飆車不是新聞，這次當街打人、盧秀燕不配稱媽媽市長，盧秀燕則承諾嚴懲不法。

台中屢屢發生改裝噪音車街頭狂飆民怨，今年四月躍升為十大民怨之首，昨天更升級引發暴力事件，陳淑華及陳俞融等人質詢稱，台中治安嚴重惡化，街頭發生砍殺持刀攻擊，市民半夜在睡覺還被「拿狼牙棒暴力分子痛毆，這樣像話嗎？」西屯鬧區飆車早就不是新聞，這次還當街打人、「案發地距離刑事局中打（中部打擊犯罪中心）僅一公里多」，盧秀燕不配稱媽媽市長，台中還是幸福城市嗎？

請繼續往下閱讀...

陳俞融批評說，事發經過十個小時還找不到主謀，要求盧秀燕保護市民安全，警方則強調第一時間接獲報案就出動警力並逮獲現行犯，蔡耀頡則指接獲陳情稱「飆仔在當地兩小時來回飆車」，居民凍未條才報警，警方沒有提前作為，警方坦承接獲五通報案，但一接獲通報即出動，台中市長盧秀燕表示，肯定警方獲報不到十分鐘到場，將八名犯嫌全部一網打盡。

蔡耀頡表示，當地民眾陳情說，飆仔在寶慶街一帶來回飆車兩小時，根本凍未條才拿滅火器下樓制止，案發地距離西屯派出所不到三分鐘車程，警分局起初以為只是噪音處理，就沒有提前制止，警車路過不積極。

台中市警局長吳敬田說，昨天凌晨一點五十三分接獲噪音通報，不是打架，警方一點五十九分到場，當時圍毆民眾的八名嫌犯，昨天下午全部落網。

