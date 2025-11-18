台中改管車隊狂飆 圍毆正義運將

台中改管車隊昨凌晨在西屯區西屯路一帶狂飆，發出噪音擾民，運將上前勸阻未果，因其中一輛白車要開車衝撞 ，就持滅火器噴灑，卻遭對方持球棒圍毆；警方先後查獲5車、8人到案，查扣球棒。 （記者陳建志翻攝、擷取自臉書）

單槍匹馬勸阻險被撞 持滅火器噴灑爆衝突 警方逮5車8人

台中市陳姓市民昨天凌晨一點多發現一群男子開著五輛「改管車」在西屯區西屯路一帶狂飆，發出極大的噪音擾民，單槍匹馬上前理論，勸阻未果，因認為其中一輛白車要開車衝撞，就持滅火器噴灑，卻遭對方持球棒圍毆；警方先後查獲五車、八人到案，此案引發市民議論，大街上竟再發生持球棒打人事件，中市治安是否再亮紅燈？

警局︰追查是否討債集團犯案

中市警察局則強調此為單一個案，一發生即全數逮捕，涉嫌動手的趙姓男子等人落網後供稱，當時因債務糾紛到附近找人，卻被陳男噴滅火器才打人，訊後依傷害、恐嚇、聚眾鬥毆罪嫌移送法辦，將追查是否是討債集團犯案。

多名男子昨天凌晨一點五十分開著五輛改管（改裝排氣管）賓士、豐田轎車到台中西屯區西屯路及寶慶街五十巷一帶狂飆繞行，因排氣管發出轟隆隆噪音嚴重影響安寧，四十五歲陳姓市民看不下去下樓理論，並隨身攜帶一瓶乾粉滅火器，因認為其中一輛白車想撞他，拿起滅火器朝白車噴灑，引發車主不滿，停車持球棒追打，接著多人分持球棒加入圍毆，最後將陳男打趴後一哄而散。

警方隨後獲報趕至，將不支倒地躺在路面的陳男扶到路邊，並叫救護車送醫，陳男頭部還有全身多處擦挫傷，手指骨折，所幸送醫後意識清楚，沒有生命危險。

當地廖姓里長表示，陳男是計程車司機，平時就很熱心，昨天有和陳男的媽媽聯絡，原本想和區長一起去醫院探視、慰問，不過陳男媽媽婉拒，表示希望讓他在醫院好好休息，暫時不希望外界打擾。

台中市警六分局表示，昨天凌晨接獲報案，不到十分鐘員警就到場處理，隨後調閱監視器，逮捕趙姓男子（廿九歲）、高姓（卅二歲）、周姓（廿歲）、劉姓（廿三歲）、蔡姓（卅三歲）等五人，隨後又查獲王姓男子（卅二歲）等三人到案，訊後依傷害、恐嚇、聚眾鬥毆罪嫌將八人移送法辦，因八人稱為了債務找人沒找到才衍生此案，警方將擴大追查是否是討債集團犯案。

警方提醒︰遇爭端先報案 勿單獨理論

對於陳男的行為，警方則不鼓勵，提醒民眾若碰到相關爭端或類似車輛噪音擾民，應該打「一一〇」通知警方處理，因不知道對方是否攜帶相關凶器，千萬別獨自和對方理論、互嗆，甚至有肢體衝突，以免危及自身的安危。

