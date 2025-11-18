涉收賄掩護人口販運 礁溪鄉代張景程 遭起訴

礁溪鄉代張景程涉嫌收賄，擔任人口販運應召集團門神，被檢方追加起訴。（圖：取自礁溪鄉公所官網）

宜蘭地檢署偵辦越南裔女子陳美菁為首的一條龍跨國人口販運應召集團，九月起訴十二人後持續溯源，再追加起訴礁溪鄉民代表張景程及三名應召站業者等四人。檢方指張景程仗其鄉代身分收賄護航，獲贈飯店公關股與八萬多元分紅賄款作為酬謝。

擔任應召集團門神 獲贈飯店公關股與分紅

宜檢偵辦這起跨國人口販運應召集團案，九月二十四日依涉犯人口販運防制條例等罪，起訴主嫌陳美菁等十二人，之後再查出張景程涉嫌收受賄賂掩護應召集團，向宜蘭地院聲押獲准，全案十日再度偵結。

請繼續往下閱讀...

追加起訴書指出，張景程仗勢鄉代身分，與警政人員往來密切，藉機協助應召業者探詢警方臨檢、查緝動向，業者贈予張景程飯店公關股一股，並在今年二月到四月按月收給分紅賄款合計八萬七千元。

檢方認定張景程收賄事證明確，涉犯貪污治罪條例之公務員對於違背職務行為收受賄賂、刑法的容留、媒介性交易罪嫌；五十六歲張景程以無黨籍身分當選二屆礁溪鄉代，他涉嫌收賄擔任應召集團門神消息傳出，鄉親議論紛紛。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法