    彰化集合宅機車狂燒 住戶驚醒逃命17傷

    2025/11/17 05:30 記者湯世名／彰化報導
    火調人員昨重返火場，勘驗起火點的機車。 （警方提供）

    彰化市中華西路一棟集合住宅大樓一樓的機車昨天清晨三點多突起火燃燒，火勢一度相當猛烈，大樓住戶睡夢中被驚醒後驚慌逃命，有不少人被濃煙嗆傷，消防員陸續救出受困的住戶，共有十七名住戶嗆傷送醫，所幸都輕微嗆傷；警方初步了解起火點疑為一樓機車，有住戶稱當時曾聽到爭吵聲，隨後就發生火災，消防局與警方都針對起火原因展開釐清。

    住戶稱曾聽到爭吵聲

    昨天清晨三點四十多分，該輛機車起火燃燒，消防員趕抵後發現火勢已蔓延至其它機車，現場濃煙竄天，還灌入民宅內，由於出入口僅一處，住戶都困在樓上。消防員大喊「全部把窗戶關起來」，所幸起火點僅限一樓；三十多分鐘後火勢撲滅，消防員先後從二、三樓救出三名住戶，其它住戶也被引導下樓，驚魂未定說「驚死人了」。經清點嗆傷住戶十七人，所幸都僅輕微嗆傷，其中年紀最小的是僅十一個月大的女嬰。

    消防局火調人員重返現場，對疑為起火點的機車等可疑跡證採證鑑識，現場有三輛機車燒毀，一輛輕微受損。有住戶稱，曾在清晨聽到樓下爭吵聲，不久後就發生火災。警方已調閱路口監視器追查有無可疑人物進出，火災發生原因還要進一步釐清。

    不少住戶被濃煙嗆傷送醫。 （警方提供）

    彰化市中華西路一棟集合住宅大樓一樓入口處機車起火燃燒，火勢 相當猛烈。 （警方提供）

