離奇車禍！擦傷騎士與昏迷單車翁雙亡

徐姓男子前天騎機車行經新北市新店區大 豐國小前，與騎腳踏車的劉姓老翁發生碰 撞，兩人到醫院治療後，雙雙搶救無效。 （記者陸運鋒翻攝）

徐姓男子前天騎機車行經新北市新店區大豐國小前，與騎腳踏車的劉姓老翁發生碰撞，救護人員趕抵時，徐男僅受擦挫傷，劉翁則陷入昏迷，兩人到醫院治療後，徐男病況突急轉直下，雙雙搶救無效。據了解，徐男能自行步入醫院，初步排除顱內問題，確切死因待解剖相驗後才能明朗。

新店警分局調查，家住新北市土城的卅四歲徐男，前天上午赴台北市文山區上班後，在下午三時許外出買午餐，當時騎機車沿新北市新店區民族路往中正路方向行駛，行經大豐國小前方時，騎腳踏車的八十六歲劉翁突從右側竄出，兩車發生事故後雙雙倒地，徐男隨即致電一一九請警消前來救援。

請繼續往下閱讀...

救護人員到場時，發現劉翁陷入昏迷，徐男則意識清醒，但是手肘及頭部有擦挫傷，隨即將二人送往新店耕莘醫院治療，不過，徐男到了醫院門口後，向救護人員告知要先去拿午餐，因此第一時間沒有進到醫院，當時還能填寫資料，事後才自行返回急診室看診。

騎士步入醫院 陷入昏迷不治

豈料，徐男到院後病況急轉直下，在急診室陷入昏迷，經院方搶救後於前晚六時許宣告不治，而劉翁因頭部重創昏迷，急救至前晚八時許亦宣告不治，兩名駕駛酒測值皆為零毫克。

徐父昨向媒體表達無法接受兒子驟逝，他指出前天下午三時許，兒子到院後人還清醒，但傍晚五時就失去呼吸心跳，急救後仍不治。徐父說，兒子平常有運動習慣，當時沒有感冒或其他疾病，身體健康壯得跟牛一樣，不了解為到院後突然就死亡。

據指出，檢警昨對兩名死者遺體相驗，初判劉翁死因為頭部重創導致心肺衰竭；至於徐男初步排除顱內問題，但治療等待期間發生死亡，可能原因包括高血壓造成的主動脈剝離、高速衝擊下造成的創傷性主動脈剝離，或是心肌梗塞等。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法