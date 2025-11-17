為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    離奇車禍！擦傷騎士與昏迷單車翁雙亡

    2025/11/17 05:30 記者陸運鋒、黃政嘉／新北報導
    徐姓男子前天騎機車行經新北市新店區大 豐國小前，與騎腳踏車的劉姓老翁發生碰 撞，兩人到醫院治療後，雙雙搶救無效。 （記者陸運鋒翻攝）

    徐姓男子前天騎機車行經新北市新店區大 豐國小前，與騎腳踏車的劉姓老翁發生碰 撞，兩人到醫院治療後，雙雙搶救無效。 （記者陸運鋒翻攝）

    徐姓男子前天騎機車行經新北市新店區大豐國小前，與騎腳踏車的劉姓老翁發生碰撞，救護人員趕抵時，徐男僅受擦挫傷，劉翁則陷入昏迷，兩人到醫院治療後，徐男病況突急轉直下，雙雙搶救無效。據了解，徐男能自行步入醫院，初步排除顱內問題，確切死因待解剖相驗後才能明朗。

    新店警分局調查，家住新北市土城的卅四歲徐男，前天上午赴台北市文山區上班後，在下午三時許外出買午餐，當時騎機車沿新北市新店區民族路往中正路方向行駛，行經大豐國小前方時，騎腳踏車的八十六歲劉翁突從右側竄出，兩車發生事故後雙雙倒地，徐男隨即致電一一九請警消前來救援。

    救護人員到場時，發現劉翁陷入昏迷，徐男則意識清醒，但是手肘及頭部有擦挫傷，隨即將二人送往新店耕莘醫院治療，不過，徐男到了醫院門口後，向救護人員告知要先去拿午餐，因此第一時間沒有進到醫院，當時還能填寫資料，事後才自行返回急診室看診。

    騎士步入醫院 陷入昏迷不治

    豈料，徐男到院後病況急轉直下，在急診室陷入昏迷，經院方搶救後於前晚六時許宣告不治，而劉翁因頭部重創昏迷，急救至前晚八時許亦宣告不治，兩名駕駛酒測值皆為零毫克。

    徐父昨向媒體表達無法接受兒子驟逝，他指出前天下午三時許，兒子到院後人還清醒，但傍晚五時就失去呼吸心跳，急救後仍不治。徐父說，兒子平常有運動習慣，當時沒有感冒或其他疾病，身體健康壯得跟牛一樣，不了解為到院後突然就死亡。

    據指出，檢警昨對兩名死者遺體相驗，初判劉翁死因為頭部重創導致心肺衰竭；至於徐男初步排除顱內問題，但治療等待期間發生死亡，可能原因包括高血壓造成的主動脈剝離、高速衝擊下造成的創傷性主動脈剝離，或是心肌梗塞等。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播