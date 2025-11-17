為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    多大力道會致腦震盪？醫師：取決體質與晃動程度

    2025/11/17 05:30 記者彭健禮／苗栗報導
    警方提醒民眾騎乘機車應佩戴具經濟部標準檢驗局認證CNS標章的安全帽，佩戴機車用安全帽時，應將頤帶通過顎部下方確實繫緊，穩固戴在頭上。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣林姓男子戴著安全帽，卻遭七十一歲羅姓老翁一掌拍在安全帽上，造成林男腦震盪及頸部挫傷。頭戴安全帽要遭受多大力道的衝擊會致腦震盪？苗栗縣大千綜合醫院神經外科主任曾仁河醫師表示，從科學研究的角度來看，並沒有確切關於力道數值造成腦震盪的結論，取決於個人身體素質與頭部瞬間晃動所產生的加速減速作用。

    曾仁河指出，腦震盪基本上是一群症狀的統稱，關鍵症狀包含頭暈噁心以及嘔吐，但先決條件必須是「頭部創傷」後，以及電腦斷層掃描沒有顱內出血。並不是每個人頭部創傷之後都會造成腦震盪，這取決於個人身體素質與頭部瞬間晃動所產生的加速減速作用等兩個因素，所以沒有確切的力道數值與造成腦震盪有直接相關。

    曾仁河表示，要避免產生腦震盪當然首要就是要避免頭部創傷的發生，包括勞力型的工作佩戴適當的頭盔；騎乘兩輪型的機動車輛必須戴安全帽；劇烈型的運動要特別考量頭部的保護措施，像是自行車、直排輪等；行動不便的人務必有適當的輔具或專人協助避免跌倒、日常生活注意與滑倒跌倒相關之環境的安全性。

    此外，警方提醒，民眾騎乘機車應佩戴具經濟部標準檢驗局認證CNS標章的安全帽，佩戴機車用安全帽時，應將頤帶通過顎部下方確實繫緊，穩固戴在頭上，不致上、下、左、右晃動，不可遮蔽視線，以降低頭部可能受到傷害之程度，多一分安全保障。

