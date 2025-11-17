幣商詐財兩案》同樣幣流手法 兩地院判決迥異╱台中判無罪 彰化重判2年半

賣泰達幣被控詐欺兩案 台中地院VS 彰化地院判決理由

自稱虛擬貨幣商人的劉姓男子賣三十四萬元泰達幣給台中市陳姓女子，陳女卻在「張先生」指引下，又把泰達幣轉到詐欺集團的電子錢包，台中地院審理時，劉男聘請的三名律師主張，「幣流分析」顯示劉男賣出的部分泰達幣，雖回流到劉男錢包，但數量、金額、時間與陳女交易不符，法官採信判劉男無罪；但同樣「幣流分析」，劉男卻在彰化栽觔斗，賣給曾女三一〇萬元的泰達幣，彰化地院認定是詐欺，判劉男二年六月，三一〇萬元沒收。

劉男相同的手法，兩法院判決南轅北轍，針對台中地院判決無罪，台中地檢署已上訴。

請繼續往下閱讀...

判決書指出，台中市陳女前年八月在網路認識「張先生」，介紹她向劉男買泰達幣，陳女把三十四萬元交給劉男，劉男也當場把泰達幣轉入陳女的電子錢包，但交易五分鐘後，陳女在「張先生」指示下，把泰達幣轉到詐欺集團掌控的電子錢包，檢警「幣流分析」顯示，部分泰達幣轉入劉男的電子錢包。

台中法官︰無法證明共謀詐欺

台中地院審理時，劉男宣稱不認識「張先生」，也不知陳女為何轉出泰達幣，律師則主張「幣流分析」顯示，劉男賣出的泰達幣，確實有回流現象，但數量與金額、時間，與陳女交易不符，法官則認為，無法證明劉男與「張先生」共謀詐欺，判決劉男無罪。

前年三月彰化縣曾姓女子，在網路認識「徐先生」，對方介紹她向劉男買泰達幣，她分五次將三一〇萬元交給劉男，再依「徐先生」指示，把泰達幣轉到詐團的電子錢包，過程與台中市陳女完全一樣，彰化地檢署提出的「幣流分析」顯示，部分泰達幣轉入劉男電子錢包，劉男則拿出台中地院的無罪判決，他強調不認識「徐先生」，聲明彰化地院也應判他無罪。

彰化法官︰認定徐、劉串通詐欺

彰化地院見解卻與台中地院完全不同，彰化地院肯定「幣流分析」相當專業，認定徐、劉二人早已串通詐欺，且劉男收錢時不清點鈔票，買賣應「低買高賣」才有利潤，劉男賣給曾女的泰達幣，卻是交易當天才轉入劉男的電子錢包，這些都異於交易常情，依加重詐欺罪判處劉男二年六月徒刑，犯罪所得三一〇萬元沒收，可上訴。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法