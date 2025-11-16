為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    吵架手越門指人 遭辣椒水反擊／不算正當防衛 判拘

    2025/11/16 05:30 記者王捷／台南報導
    莊男在自家門前與鄰居口角，見鄰居手伸過鐵門，拿辣椒水反擊，致鄰居眼睛受傷。一審被判拘役10日，高院駁回上訴。（資料照）

    莊男在自家門前與鄰居口角，見鄰居手伸過鐵門，拿辣椒水反擊，致鄰居眼睛受傷。一審被判拘役10日，高院駁回上訴。（資料照）

    莊姓男子與鄰居不睦，去年見對方手指越過自家鐵門指向自己，拿出辣椒水噴灑，害對方雙眼受傷，台南地院依傷害罪判拘役十日、得易科罰金，高等法院台南分院也認定噴辣椒水非正當防衛，駁回莊男上訴，仍判拘十日。

    去年八月，莊男站在台南住處庭院內，鄰居則在馬路邊與其發生口角，走近柵門外抓住鐵門，左手一度伸入門的上方，用手指指向門內的莊男，雙方隔鐵門叫罵，但無肢體碰觸；隨後莊男拿出辣椒水朝鄰居臉部噴灑，對方眼睛灼痛就醫，報警提告。

    一審法官勘驗畫面後認為，鄰居雖出言挑釁、伸手越過鐵門指人，但沒有打開柵門闖入，也沒揮拳攻擊。莊男若擔心人身安全，可保持距離或報警處理，卻選擇站在柵門內側近距離對峙，並朝對方臉上噴辣椒水，認定非單純排除干擾，構成傷害罪。

    莊男上訴時強調自己長期遭鄰居滋擾，過去常報警與提告，案發當天也曾打電話向警方求助，卻換來對方在家門前咆哮、攀扶鐵門，甚至接近門鎖。他在庭上表示，家中有失智祖母站在鐵門旁，他擔心鄰居衝進來傷人，只好在反覆喊「離開」並提醒那是辣椒水後才噴灑，當時是為保護自己與家人。

    台南高分院合議庭再次勘驗監視畫面後指出，畫面看不到鄰居打開鐵門或攻擊，只見人在門外指罵、抓著鐵門邊；莊男是在無肢體衝突、對方也未出現不法侵害時，用辣椒水噴人，不符合正當防衛要件，遂維持原判決，同時宣告沒收辣椒水。

