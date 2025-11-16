為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    水肥亂倒下水道罰不怕 黑心父子預防性羈押

    2025/11/16 05:30 記者林嘉東／新北報導
    大江衛生工程有限公司長期違法將水肥傾倒至污水下水道。 （記者陳彩玲翻攝）

    大江衛生工程有限公司長期違法將水肥傾倒至污水下水道。 （記者陳彩玲翻攝）

    大江衛生劣跡斑斑

    台北地檢署偵辦水肥業者「大江衛生工程有限公司」長期違法將水肥傾倒至污水下水道案，前日以大江公司負責人陳世富、陳的兒子及游姓媳婦涉犯廢棄物清理法等罪嫌疑重大，且有反覆將水肥傾倒至污水下水道之虞，聲請預防性羈押，北院昨裁定將陳世富、陳的兒子羈押禁見，游婦十萬元交保。

    不法獲利上百萬

    媳婦十萬元交保

    北檢調查，台北市政府二〇一九年間曾發布新聞稿指出，大江公司遭民眾檢舉非法投肥，環保局調查後發現，大江公司將水肥車內糞尿傾倒入社區地下污水處理口，使社區瀰漫糞尿臭味，但大江未取得水肥車清除許可，依法開罰；大江公司早被環保局列為黑名單。

    保七總隊今年再接獲檢舉稱，大江公司從二〇二〇至二〇二三年間，收取一家汽車貨運公司位在台北港區的水肥，但未清運至合格處理場，疑非法傾倒在污水下水道、水溝，並持偽造單據向委託運送業者請款，從中不法獲利上百萬元。

    台北地檢署十三日指揮保七總隊，會同新北市政府環保局，搜索陳世富、陳的兒子和游姓媳婦三人住居所及公司等處，拘提三人訊問，檢察官前天完成複訊，認定陳男三人涉違反廢棄物清理法、加重詐欺、偽造文書等罪嫌疑重大，有勾串、滅證及反覆實施之虞，向法院聲請預防性羈押。法官昨天裁定將陳世富、陳的兒子羈押禁見，游婦交保。

