普發萬元詐騙 9人受害近千萬

假檢警手法最多 幫轉一六五反詐騙專線是陷阱

「普發現金一萬元」正值領取熱季，政府之前已公布登記時間、領取方式及領取時日等，但詐騙集團提前趁著這股熱湖，結合假檢警、假網址與代領、冒領等手法設局行騙。刑事警察局統計，九月以來已有九位民眾受騙、財損九三三萬元，財損最多的是台北市一名退休婦人遭詐三二〇萬元；九案中已有六案逮獲嫌犯。

目前受害九案中，有五件是結合假檢警手法，一件是透過假的普發現金網站騙取信用卡資料盜刷，三件宣稱協助代領普發萬元現金，聳恿被害人透過超商寄出自己的提款卡等。

刑事局統計，近期民眾來電反映，接獲與普發萬元現金有關的詐騙電話或簡訊約七、八十件。其中代領的詐騙手法為，先稱民眾身分遭盜用，有人登記代領現金，接著以驗證為由要求民眾提供個資，之後再假冒政府、金融機構寄送簡訊、打電話或傳連結，誘騙民眾點及網址、填資料、輸入驗證碼，甚至操作ATM，以騙取個資及金錢。

退休婦被冒領手法詐三二〇萬

刑事局表示，上月廿八日，北市一名七十七歲領勞保退休金的林姓婦人，接獲自稱「郵局人員」來電，聲稱有人冒用她的身分證去登記普發現金業務，隨後佯稱幫她轉接「一六五」反詐騙專線，由自稱警政署李姓警員接聽，假警指示被害人加入他的LINE，透過LINE通話與被害人確認名下帳戶金額狀況等。

之後，又有自稱楊姓隊長來電告訴被害人，此案可能牽涉洗錢，還用LINE傳假的傳票、搜索票，誆騙若在家中被搜到現金，會被當成不法金流扣押，要被害人將家中現金、金飾等物，以「替你申報該筆錢，以免被當成非法款項」為由，約定面交財產監管。

詐團見被害人深信不疑，又以幫忙向檢察官求情為藉口，要被害人加入假檢察官的LINE，還提醒事態嚴重須配合偵查不公開保密，婦人最後將家中三二〇多萬元現金全部交給詐團車手。

