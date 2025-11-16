68兩變683兩 無異議就屬有效判決

吳男被判3年6月，「黃金683.32兩」被沒收。（記者顏宏駿翻攝）

彰化地院判決詐團「收水手」吳恩廷三年六月徒刑、未扣案現金一四〇萬元與黃金六八三．三二兩沒收，但判決書又記載，被害人「以五百萬元購買黃金六八三．三二兩」，記者發現數字有蹊蹺，彰化地院查證後驚覺有誤，不過本案已宣判，如若被告未提異議，就仍屬有效判決。

據了解，陳婦買黃金時非常緊張，未發現收據記載有誤，陳姓兄弟收黃金時，也沒注意，吳則全盤否認犯行，當然也不會爭執黃金重量。全案從購買黃金，一路到檢警偵查與起訴，以及法官審判，皆未發現收據上的「一點之差」，加上被告沒聘律師，沒出庭，更沒聲明重量錯誤，終至做成「沒收億元黃金」的判決。

被告異議 若有誤將更正

彰院表示，法官是依陳婦證述「領出五百萬元購買黃金六八三．三二兩，交給車手」，陳兄也自白承認收下這些黃金，隨後轉交收水手，因而做出判決。

彰院認為此事應由吳男提起異議，合議庭循法定程序處理，如確認錯誤，將予以更正。

宣告沒收黃金用心良苦

不過有法界人士說，法官宣告沒收的是黃金，此為法官用心良苦，近年黃金飆漲，對被害者有利，吳男若沒提出異議，未來判決確定後拿不出黃金，執行檢察官就要查扣相當於六八三．三二兩黃金、換算市值逾億元的吳男財產。

若異議後更正為六八．三三二兩黃金，被告也得交出一〇六六萬餘元的資產，而非當初被害人買黃金的五百萬元。惟被告吳男入監前從事板模工，日薪約二千至三千元，暫不論逾億元，目前身家有無千餘萬元，也有待了解。

本案最先判決的是陳兄，案發時只領到一萬元報酬，彰院判陳兄一年九月徒刑，宣告沒收一萬元；陳弟由少年法庭審理中。

