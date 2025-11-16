一點之差 換騙子虧大了／詐黃金500萬 判沒收1.6億

判決書中記者，被害人到銀樓花500萬元買683.32兩黃金。（記者顏宏駿翻攝）

依詐團指示花500萬買黃金

銀樓開具收據就誤植

彰化縣陳姓婦人前年五月誤信詐騙電話，把所購五百萬元黃金與現金一四〇萬元，交給車手陳姓兄弟，再轉交上一層「收水手」吳恩廷，三人落網後，陳婦出示購買的六八三．三二兩黃金收據，彰化地院將否認犯行的吳男判處三年六月徒刑，未扣案現金一四〇萬元與六八三．三二兩黃金沒收；法官宣判沒收而要求詐欺集團被告交出的黃金重量，換算現值價高達一億六六四萬餘元。

實際上，陳婦於二〇二三年五月掉入詐團陷阱後購買的黃金，實重為六八．三三二兩，但銀樓業者開具的收據誤植為六八三．三二兩，因一路下來無人發現糾正，彰院遂依此宣判，可上訴。

黃金價格 兩年多已翻倍

陳婦購金當時，一兩市價七萬二三六五元，兩年多來黃金價格翻漲，以臺灣銀行最新公告的黃金存摺賣出價格，一兩十五萬六〇七五元計算，陳婦購買的六八．三三二兩黃金，現值一〇六六萬餘元，但「一點之差」造成法院認定陳婦被騙的黃金現值為一億六六四萬餘元。

判決書指出，吳男是詐團「收水手」，指揮車手陳姓兄弟詐財，前年五月陳婦接到假檢警電話，指其涉入刑案，不交出財產將拘提羈押，陳婦嚇得領出一四〇萬元交給陳姓兄弟，又到銀樓花費五百萬元買黃金，也全部交給陳姓兄弟，二人均轉交給吳；警方拘捕三人時，未查獲黃金與現金。

被告沒請律師、沒出庭

檢審也未發覺數據有誤

陳婦配合檢警偵辦，出示銀樓所開收據（憑證），相關被告均未聘請律師，檢、審也未發覺數據有誤。彰化地院認定黃金與現金最終流入吳男手中，吳又利用未成年人犯罪，應加重刑度，依「成年人與少年共同三人以上冒用政府機關及公務員名義犯詐欺取財罪」將吳判三年六月，黃金六八三．三二兩與現金一四〇萬元沒收；陳兄獲判一年九月、未成年的陳弟另由少年法庭審理。

