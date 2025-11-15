為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    3大罪判7年半先定讞 張綱維撈36億要關了

    2025/11/15 05:30 記者楊國文／台北報導
    遠東航空前董事長兼樺福集團負責人張綱維。（資料照）

    遠東航空前董事長兼樺福集團負責人張綱維。（資料照）

    遠東航空前董事長兼樺福集團負責人張綱維（見圖，資料照），侵占遠航款項，藉由貸款案將樺福旗下公司債務移轉給遠航，以此掏空遠航、詐貸合庫等近卅六億元，被台北地院依背信等罪判十四年、可易科罰金部分判一年。張上訴高等法院仍否認犯罪，同案被告遠航前副董鄭晴文、協理陳建州則當庭認罪，高院認定張觸犯六項罪名仍判十四年、可易科罰金部分改判四月，未扣案犯罪所得十九億八千多萬元沒收。

    商業會計法等罪名還可上訴

    高院指出，張綱維觸犯的行使業務登載不實、背信及民用航空法等三罪，分別判刑一年、四年、兩年六月，這三罪已經定讞，將先發監執行；張觸犯商業會計法等的罪名，可上訴三審。

    張的律師團指出，高院判決有罪確定部分，將聲請再審，可上訴三審部分會提起上訴。高檢署表示收到判決書後，再研議是否上訴。

    北檢起訴指出，遠航有財務危機，張綱維向法院聲請重整獲准，但陳報不實重整計畫，完成增資取得復航許可，並假藉名義侵占遠航十三億多元。

    另外，張為將樺福集團關係人負債轉嫁給遠航，由遠航向合庫貸款廿二億多元，將貸款用於代償樺福等關係人在安泰銀行欠的廿億多元；張還主導購買「小坪頂房地」，讓遠航承受爛尾樓重大損害。

    北院將張判刑十四年，易科罰金部分判一年，須戴電子腳鐶。高院認定張有逃亡之虞，改為裁定羈押，並認定張犯行明確，仍判十四年，可易科罰金部分判四月；鄭、陳二人均獲緩刑。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播