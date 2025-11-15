3大罪判7年半先定讞 張綱維撈36億要關了

遠東航空前董事長兼樺福集團負責人張綱維。（資料照）

遠東航空前董事長兼樺福集團負責人張綱維（見圖，資料照），侵占遠航款項，藉由貸款案將樺福旗下公司債務移轉給遠航，以此掏空遠航、詐貸合庫等近卅六億元，被台北地院依背信等罪判十四年、可易科罰金部分判一年。張上訴高等法院仍否認犯罪，同案被告遠航前副董鄭晴文、協理陳建州則當庭認罪，高院認定張觸犯六項罪名仍判十四年、可易科罰金部分改判四月，未扣案犯罪所得十九億八千多萬元沒收。

商業會計法等罪名還可上訴

高院指出，張綱維觸犯的行使業務登載不實、背信及民用航空法等三罪，分別判刑一年、四年、兩年六月，這三罪已經定讞，將先發監執行；張觸犯商業會計法等的罪名，可上訴三審。

請繼續往下閱讀...

張的律師團指出，高院判決有罪確定部分，將聲請再審，可上訴三審部分會提起上訴。高檢署表示收到判決書後，再研議是否上訴。

北檢起訴指出，遠航有財務危機，張綱維向法院聲請重整獲准，但陳報不實重整計畫，完成增資取得復航許可，並假藉名義侵占遠航十三億多元。

另外，張為將樺福集團關係人負債轉嫁給遠航，由遠航向合庫貸款廿二億多元，將貸款用於代償樺福等關係人在安泰銀行欠的廿億多元；張還主導購買「小坪頂房地」，讓遠航承受爛尾樓重大損害。

北院將張判刑十四年，易科罰金部分判一年，須戴電子腳鐶。高院認定張有逃亡之虞，改為裁定羈押，並認定張犯行明確，仍判十四年，可易科罰金部分判四月；鄭、陳二人均獲緩刑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法