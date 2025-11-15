酒駕慣犯撞死人還肇逃 和解仍重判8年

黃男駕駛轎車撞死正要轉彎的柯姓騎士，之後加速逃離。（民眾提供）

判刑、吊銷駕照還不怕 無照上路釀禍

有二次酒駕前科的黃姓男子，去年第三度酒駕且無照上路，駕駛轎車在彰化縣伸港鄉一處路口撞死六十六歲柯姓機車騎士後逃逸，警察不到三小時抓到黃男，酒測每公升呼氣酒精濃度達〇．六五毫克。彰化地院國民法官庭審理時，黃男已與死者家屬達成調（和）解，但審理庭認為黃是酒駕累犯，不可原諒，依酒駕致死及肇事逃逸等罪重判八年徒刑。

該案發生去年十一月廿五日凌晨，黃男開車撞上正要轉彎的柯姓騎士，之後加速逃離現場，留下重傷倒地的柯姓騎士，路人發現報案，送醫仍不治。警方透過監視器鎖定黃男，趕往其住處將他逮捕，黃在罪證確鑿下坦承犯行。

法院判決書顯示，黃男於二〇一三年七月首度酒駕，未肇事，被法院判刑二月；同年十二月再度酒駕，騎機車與另一機車騎士相撞，兩人都受傷，法院將王判刑四月、併科罰金四千元，他的駕照早已吊銷。

黃男第三度酒駕撞死人後，國民法官參與審理時發現，撞死柯姓騎士的案發路口當時是閃爍警示燈，黃男的方向閃黃燈，應減速慢行，被害騎士方向閃紅燈，應停車再行進，雙方都有肇事責任。

警登門才認罪 不可原諒

不過合議庭指出，黃男身為酒駕累犯，明知酒駕違法，卻一再犯案，肇事後又逃逸，直到警方登門才認罪，實在不可原諒。

合議庭認為，黃男一審時與死者家屬達成調解（賠償金額未公開），但酒駕致人死亡的行為，對社會危害重大，必須要嚴懲，依酒後駕車致人於死罪判處七年徒刑，另依肇事致人死亡逃逸罪判處一年十月，合併執行八年徒刑，可上訴。

柯姓騎士的機車嚴重毀損。（民眾提供）

