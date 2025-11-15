宜蘭市代會主席假車禍詐保 判4年半確定

五連霸的無黨籍宜蘭市民代表會主席林智勇，假車禍詐保被判刑4年半確定。（資料照）

五連霸的無黨籍宜蘭市民代表會主席林智勇，四年前以市代會公務車製造假車禍，企圖詐領一四〇萬元保險金未遂。一審依貪污治罪條例「利用職務機會詐取財物未遂」罪判刑四年六月、褫奪公權三年，二審維持原判，林不服上訴三審，最高法院認定原判決認事用法並無違誤，昨予以駁回，全案定讞，林須入獄。

褫奪公權3年

林智勇5連霸嘎然中止

五十一歲林智勇出身政治世家，父親林李榮華曾任宜蘭縣議員，伯父林榮星擔任過宜蘭縣議會議長。他卅二歲時首次參選宜蘭市代即當選，隨即出任市代會主席，其後成功五連霸，但隨著獲罪而中止。

判決指出，林智勇於二〇二一年六月，駕駛市價約七四〇萬元的自家灰色奧迪RS7自撞電桿與水泥護欄。因僅投保丙式車體損失險，不理賠一四〇萬元自撞修繕費用，他遂策畫以市代會公務車製造假車禍，企圖申請公務車所投保的任意汽車第三人責任險及超額責任保險，而第三人車損最高可理賠一〇五〇萬元。

為此，林智勇先讓奧迪摩擦電線桿，並高喊「從那裡撞下去」，指揮陳姓司機駕駛公務車從後方撞上奧迪，再由司機報案申請理賠。保險公司發現事故電桿未塗上黃黑斜紋，奧迪車頭卻留有黃漆，質疑撞擊痕跡不符，陳男匆忙撤回理賠申請。

宜蘭地院依詐取財物未遂罪判刑四年六月、褫奪公權三年。高等法院審理時，林承認普通詐欺，不承認利用職務上機會詐取財物；高院撤銷部分犯罪事實，但罪名與刑度維持原判。最高法院昨天駁回被告上訴，全案確定。

