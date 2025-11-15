鄰：害死5命 關幾年又出來騙人

豐原5口命案關鍵人之一「李團長」李惠雯，被檢方起訴並建請法院從重求處15年以上徒刑。（資料照）

台中豐原王家遇投資詐騙，一家五口輕生震驚全國，時隔一三六天，關鍵人團購主李惠雯遭檢方起訴，求處十五年以上之刑。相對於李女惡劣逼債害死一家五人，王家鄰居認為即使判十五年也太輕，「關個幾年又出來騙人」；台中市議員謝志忠更直言，李女泯滅人性，「關進去就不要再放出來害人」；身為職業軍人的王家朱姓女婿說，能讓李女得到應有的懲罰就好。

王家女婿：

盼李女得到應有懲罰

王家在台中豐原車站前方的三民路租屋，開設生存遊戲與軍用品社十多年，這間四樓透天厝地處黃金地段，目前軍用品店內外空間已清理完畢，招牌也拆除，房東暫時擱置，無心招租或賣房。

昨天豐原區三民路的店家議論此事，有店員說，全家死得冤枉，五條人命判十五年，實在太輕，「一條命只值三年嗎？」關個幾年就假釋放出來了，還會繼續騙人。

另有鄰居說，王家夫妻都是老實人，對他們的境遇頗感不捨，曾見過李女到王家逼債，李女身材壯碩，態度凶狠，害死五條人命應該判更重。

謝志忠認為，美容師張女與李女是共犯，王家人生前、六月底到服務處詢問意見時，張女還屢次來電逼債，當時雙方對話有開擴音，張女咄咄逼人稱「借錢不用還、不用利息嗎？台灣這麼小，是要躲到天涯海角嗎？」強調兩人都該重判，以慰死者在天之靈。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925（依舊愛我）

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

