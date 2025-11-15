傳血腥照、嗆殺、嗆砸…轟炸式持續恐嚇 5口被逼到崩潰

豐原5口命案關鍵人之一「李團長」李惠雯，被檢方起訴並建請法院從重求處15年以上徒刑。圖為李女到當舖找王家姊妹蓋印章，辦理抵押房屋貸款。（資料照）

台中地檢署偵辦台中豐原五口命案，查出「李團長」李惠雯發現其詐術被王家人看破後，竟從詐騙手法轉為恐怖行為，接連發出密集、激烈恐嚇訊息，甚至傳送割腕、滿手鮮血照片，威脅「神經病殺人不會有罪」，會有神經病埋伏動手等，使王家人備受身心煎熬折磨，終至承受不住。

經查，李女取得一家團購公司經營權後，因經營不善導致支票跳票、積欠薪資，頻繁向當鋪借貸度日。

去年六月開始，李女透過張姓美容師結識王家人，向王家五口介紹黃金投資，王家投入資金，等到察覺投資金流不正常後，表明不再追加資金，李女隨即展開激烈威脅行動。

今年六月中旬起，李女頻繁透過Line傳訊王家大姊與王母，以違約名義索討五百三十萬元，語氣強硬，聲稱哥哥已請「有精神病的人」在王家附近埋伏，揚言「神經病殺人也不會有罪」、「我不知道他會做出什麼事」、「不要以為我在開玩笑，我現在真的很可怕」等語。

李女的威脅不只是口頭與文字，還多次傳送割腕、鮮血照片，配合訊息稱「每小時都可以給你看新增的傷口」、「我很爽」、「你等等就會看到抓狂的李菲菲」，用血腥等畫面製造心理壓迫，而且警告王家人「我敢做就敢擔」、「鐵門也攔不住我」。

六月下旬某日，李指名要在隔天「下午三點前」準備四百五十萬元，威脅會派三、四人直接到店裡收錢，並稱「後果自負」、「不要跟我說你忘記」；廿九日再度表示要去王家「重新裝潢」暗示將砸店、傷人，要求當晚八點半前拿出二十六萬元，否則「攔不住我」。

王家飽受恐嚇，王父不得不將房子拿去李女指定當鋪抵押兩百萬元，卻當場被李女取走一七六萬元；七月二日王家五口走上絕路。

