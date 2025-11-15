豐原５口最後留言：不讓他們再傷害無辜

豐原5口命案關鍵人之一「李團長」李惠雯，被檢方起訴並建請法院從重求處15年以上徒刑。大圖為李女到當舖找王家姊妹蓋印章，辦理抵押房屋貸款。（資料照）

王家「到死都不知公司名、地址」 檢籲勿引惡、養亂 應重判李團長

「到死都不知道公司名、地址」，王家人生前留下的血淚控訴，成了豐原五口命案最刺痛人心的真相。隨著台中地檢署偵結「李團長」案，起訴書揭露四十九歲被告李惠雯狠詐王家、惡劣逼債的犯行，王家因崩潰絕望，捲入死亡漩渦留下的字句，揭開一家人被無止盡逼債、恐嚇勒索壓垮的悲慘過程。

龐氏騙局 不只詐王家五口

檢方調查指出，李女自知財務崩盤，長期以「團購投資」「黃金套利」名義行龐氏騙局，不只詐騙王家五口，還有其他人也受害，其中王家被騙走一五三六萬餘元受害最深，後來察覺投資金流怪異，拒絕繼續投錢，李今年六月起就以違約金等名目強索五百三十萬元，成為王家接連遭遇猛烈恐嚇與壓迫的惡夢開始。

血淚控訴遭無止盡壓榨

王家人不堪追債逼迫與難以承受的心理壓力，所留字句包括「到死都不知道公司名、地址」、「賣房子還不夠，一次又一次的要錢，無止盡的壓榨、無止盡的還帳」等，心神激盪、崩潰下還寫道「我們笨、被騙，我們用死亡面對」，而當他們陷入慘絕人寰境地時，仍然推已及人期盼「希望我們家的…可以不再讓他們傷害其他無辜的人」。

李團長不認罪 檢批太可惡

檢方沉痛地說，本案發生，非肇因於被害人的「笨」，反而應歸咎於李女之「惡」，竟以深情厚貌之態接近投資人，刻意隱瞞事實施以詐術，再以恫嚇終陷人於絕路，李女所為實屬惡性重大，當豐原王家成員找不到存在的意義後，被告無視生命逝去，仍然不斷編造謊言試圖卸責，量刑更成為重要的指引。

檢方指出，或許司法審判不是解決一切問題的萬靈丹，然在重大個案中，司法審判所揭示的指引，至少是一帖止痛劑與防腐劑，否則，如若過於宅心仁厚、流於姑息，終究也會「引惡、養亂」。檢方因此對於李女的惡行，向法院求處十五年以上徒刑。

