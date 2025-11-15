元宇宙集團非法招攬投資 起訴10人 吸金逾7億 台灣負責人求刑10年

ETmeta元宇宙投資平台涉吸金逾7億元，台北地檢署昨起訴台灣負責人吳承紘等10人，建請判處吳男10年以上徒刑。（資料照）

ETmeta元宇宙投資平台，涉以舉辦說明會等方式招攬投資「ETM平台幣」，宣稱保證獲利，非法吸金逾七億元。台北地檢署昨依違反銀行法等罪，起訴集團在台負責人吳承紘等十人，建請法院判處吳男十年以上徒刑。

佯稱ETM平台幣 保證獲利

檢方認為，吳男先前已涉銀行法非法經營收受存款業務罪，一審被判四年徒刑，如今再犯，故建請對其從重處刑；另一負責人何芳菲，被求刑八年以上徒刑，還有三名幹部各被求處三年六月至五年以上不等徒刑。

請繼續往下閱讀...

起訴書指出，吳承紘、何芳菲等人加入自稱「David」所屬的吸金犯罪集團，擔任台灣地區負責人，去年在台北市大安區租用辦公室，由被告廖文理、洪亞姿擔任主講人，舉辦多場投資說明會，向民眾佯稱ETmeta註冊於美國，透過區塊鏈技術，將體育全產業鏈數字化升級。

ETmeta平台誆稱，公司業務分三階段，包括用戶會持有「ETM平台幣」，待ETmeta元宇宙上線，平台可以託管；投資方案分兩種，第一案為平台託管一天受益一％，每日結算；第二案託管十天，每天穩定一至二％漲幅，可隨時換送泰達幣，且保證贖回本金。

擾亂經濟 吳男再犯求重刑

但去年十月廿八日，「ETmeta APP」突無預警關閉，投資人才知遭詐騙。檢察官昨依違反銀行法非法經營銀行業務、加重詐欺等罪，起訴吳承紘、何芳菲等十人，痛批被告擾亂社會經濟秩序。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法