豐原一家5死案起訴 李團長求刑15年 黃金套利施詐、恐嚇索財 逼王家走絕路

台中地檢署偵辦震驚社會的台中豐原一家5口輕生案，起訴「李團長」李惠雯，建請法院從重量處15年以上徒刑。（資料照）

台中地檢署偵辦震驚社會的台中豐原一家五口輕生案，追查認定被稱為「李團長」的李惠雯，不僅以投資名義施詐，後續還接連恐嚇被害人，讓王姓一家人活在巨大壓力和恐懼中，終至釀成悲劇，且李女偵查過程矢口否認犯罪，還有影響證人及妨害偵查之虞；檢方痛批李女毫無悔意，惡性重大，建請法院從重量處十五年以上徒刑，移審後台中地院裁定續押禁見。

檢方指出，李女明知自身財務已無正常周轉能力，仍以詐術吸金、恐嚇索財，導致五條人命消逝。王家留下「我們笨、被騙，用死亡面對」之言，實非被害人笨，而是加害人刻意以詐術、恫嚇與謊言將被害人逼入死路，真正要負責的是犯罪者的惡。

檢方認為，整起悲劇非一夕發生，去年起李女透過張姓美容師介紹結識王家人，以「團購投資」與「黃金套利」為幌子，不斷展示金流與獲利畫面，營造穩健可觀幻象，接著以龐氏騙局手法引誘投入更多資金。

詐1536萬釀悲劇 李女毫無悔意

專案小組追查，王家共遭詐一五三六萬餘元，察覺異常拒絕再投資後，李女竟以違約金、毀約成本名義強索五百三十萬元，還多次傳送恐嚇訊息施壓，王家五口面對債務與心理壓迫，今年七月傳出不幸。檢方封存相關電子設備過濾，陸續掌握李女涉案情節與金流證據。

儘管事證明確，李女仍全盤否認犯行，檢方調查後依詐欺取財、恐嚇取財、洗錢、偽造準私文書、違反銀行法等罪起訴，建請法院衡酌被告惡性深重與對社會危害，從重量處十五年以上之刑，以昭法紀，維護社會正義。

