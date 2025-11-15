為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    豐原一家5死案起訴 李團長求刑15年 黃金套利施詐、恐嚇索財 逼王家走絕路

    2025/11/15 05:30 記者許國楨／台中報導
    台中地檢署偵辦震驚社會的台中豐原一家5口輕生案，起訴「李團長」李惠雯，建請法院從重量處15年以上徒刑。（資料照）

    台中地檢署偵辦震驚社會的台中豐原一家5口輕生案，起訴「李團長」李惠雯，建請法院從重量處15年以上徒刑。（資料照）

    台中地檢署偵辦震驚社會的台中豐原一家五口輕生案，追查認定被稱為「李團長」的李惠雯，不僅以投資名義施詐，後續還接連恐嚇被害人，讓王姓一家人活在巨大壓力和恐懼中，終至釀成悲劇，且李女偵查過程矢口否認犯罪，還有影響證人及妨害偵查之虞；檢方痛批李女毫無悔意，惡性重大，建請法院從重量處十五年以上徒刑，移審後台中地院裁定續押禁見。

    檢方指出，李女明知自身財務已無正常周轉能力，仍以詐術吸金、恐嚇索財，導致五條人命消逝。王家留下「我們笨、被騙，用死亡面對」之言，實非被害人笨，而是加害人刻意以詐術、恫嚇與謊言將被害人逼入死路，真正要負責的是犯罪者的惡。

    檢方認為，整起悲劇非一夕發生，去年起李女透過張姓美容師介紹結識王家人，以「團購投資」與「黃金套利」為幌子，不斷展示金流與獲利畫面，營造穩健可觀幻象，接著以龐氏騙局手法引誘投入更多資金。

    詐1536萬釀悲劇 李女毫無悔意

    專案小組追查，王家共遭詐一五三六萬餘元，察覺異常拒絕再投資後，李女竟以違約金、毀約成本名義強索五百三十萬元，還多次傳送恐嚇訊息施壓，王家五口面對債務與心理壓迫，今年七月傳出不幸。檢方封存相關電子設備過濾，陸續掌握李女涉案情節與金流證據。

    儘管事證明確，李女仍全盤否認犯行，檢方調查後依詐欺取財、恐嚇取財、洗錢、偽造準私文書、違反銀行法等罪起訴，建請法院衡酌被告惡性深重與對社會危害，從重量處十五年以上之刑，以昭法紀，維護社會正義。

    ※自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

    生命線：1995，安心專線：1925※

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播