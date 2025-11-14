8旬母悶殺顧52年重殘兒 各界籲特赦／總統：尊重司法、定讞後議

涉嫌殺子的81歲劉姓婦人被判2年6月徒刑，法官並在判決書中建請總統予以特赦。（資料照）

憂身後無人照料兒子…

台北市一名八十一歲劉姓婦人長期照料患有重度小兒麻痺的五十二歲林姓么子，不堪照顧壓力重負、擔心過世後無人照料兒子，也不想連累家人，前年將兒子悶死，法院兩度減刑後將她判刑二年六月，並建請總統特赦。此事引發外界不少支持特赦的呼籲，衛福部長石崇良昨天也表態：「支持總統特赦。」

法院判兩年半 建請特赦

對此，總統府發言人郭雅慧表示，對於社會弱勢家庭面臨長期照護壓力所承受的沉重負擔，政府深切關注，也將持續強化長照支持網絡，避免類似的悲劇發生。惟個案目前尚在司法程序中，基於尊重司法獨立，政府不會介入個案，各界所關注事宜，將視司法程序完成後再為後續。

請繼續往下閱讀...

石崇良昨日出席立法院衛環委員會進行專題報告及備詢，民進黨立委林月琴於質詢期間詢問石崇良，是否支持總統特赦劉姓婦人一案，石崇良表示支持總統特赦，該名老母親在疫情期間染疫，需要進行隔離，擔心無法繼續照顧孩子，因此發生悲劇，也反應出照顧者亟需支持與替代方案。

衛福部長：支持總統特赦

林月琴詢問，近七年全台至少發生六十二起類似的「長照人倫悲劇」，雖目前有許多政策希望提供照顧者幫助，但照顧者可能出於各項考量不願意往外找資源，或是自行承擔聘雇外籍人力的壓力，甚至完全不知道相關資源，反而讓需求變得更隱形、在制度縫隙中越來越孤單，衛福部是否能定期調查長照家庭，並由公部門、據點等主動關心？

石崇良回應，對照顧者來說，照顧的路很漫長，長期以來容易有壓力累積，衛福部已提供照顧者與外籍照護人力喘息服務，也特別著重照顧者支持據點佈建，提供心理諮詢、照護指導、支持方案等，未來也會多加廣宣，讓照顧者知道相關資源。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法