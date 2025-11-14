為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    23歲冒牌少東詐5千6百萬 求刑14年半

    2025/11/14 05:30 記者余瑞仁／桃園報導
    范姓男子假冒少東騙得鉅款購買麥拿倫銀色超跑（圖左），落網被扣押後委由行政執行署桃園分署拍賣。（記者余瑞仁翻攝）

    范姓男子假冒少東騙得鉅款購買麥拿倫銀色超跑（圖左），落網被扣押後委由行政執行署桃園分署拍賣。（記者余瑞仁翻攝）

    誆投資虛幣、販售AI晶片 贓款爽買跑車、名錶…

    桃園市廿三歲范姓男子涉嫌假冒潤泰建設少東，偽造逾十一億元資產，以投資比特幣、販售AI晶片等名義，詐騙四名被害人，海削五六三九萬餘元，贓款用來購置麥拉倫跑車、百達翡麗名表、黃金條塊等，奢靡度日，還雇用司機、保鑣妝點豪門派頭。桃園地檢署偵辦後依詐欺、洗錢防制法等罪將他起訴，具體求刑十四年六月。

    偽造逾11億元存款博信任

    起訴指出，范男二〇二三年十一月間起，假冒潤泰公司董事之子，涉嫌偽造帳戶餘額高達新台幣十一億七千餘萬元的圖片，並偽造大千當舖負責人「秦嗣林」署押的借貸契約書，同年十二月初在臉書炫富，吸引台北市張姓被害人上鉤後，謊稱需繳納雲頂建設工程款、A7重劃區富宇富御建案或台北市中山區建案訂金等，並誘騙投資大安區房產作為結婚基金，詐得五五一萬餘元。

    范男在二〇二四年四月取得台南市翁姓男子金融帳戶及金融卡，向台中市陳姓被害人誆稱翁男罹患白血病，將赴瑞士安樂死，自己擔任翁的遺產信託執行人，須先轉帳才能取得遺產密鑰獲得信託財產，向陳詐得六萬元。

    4人受害 1人財損兩千多萬

    同年七月間，范男在宜蘭縣一家威士忌會所認識林姓被害人，誆稱投資比特幣及美國股市獲利，慫恿林跟進，事後以偽造的帳戶餘額圖片，向林騙稱獲利十一億餘元，林前後遭詐二五八二萬餘元、泰銖九萬六千元及日幣四十四萬元。

    范男另於今年二月向宋姓被害人誆稱是AI晶片供應商及華碩電腦股東，有能力取得美國管制出口的晶片，與宋締結晶片買賣合約，宋先後交付五百萬、二千萬現款，但遲未獲得晶片，反被要求再付一千萬元就能出貨。宋驚覺被騙報警，警方逮獲范男及其雇請的司機、保鑣等人。

    全案經桃檢指揮警方查扣相關贓證物，並將范男使用贓款購得的超跑、黃金等委由行政執行署桃園分署執行拍賣。

