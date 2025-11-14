10歲哥哥也受虐 已緊急安置

高醫小兒部部長徐仲豪教授（右3）針對此案召開專家會議，確認為重大兒虐案件。（記者黃佳琳翻攝）

高雄發生駭人虐童案，導致四歲男童成植物人，檢警與高雄市社會局認為，本案除了劉姓男童受害，劉童的十歲哥哥也是母親同居人鄭男暴力行徑下的受虐對象，社會局已為兩兄弟申請緊急保護令；幼兒園未依法通報部分，也將依警方調查資料查辦開罰。

醫院發覺不對勁通報

本案是在今年九月間，男童母親與其鄭姓同居人帶著童到醫院急診時，醫院發現劉童的傷勢疑為凌虐造成，醫院馬上通報，高市社會局獲報後，隨即會同警方至醫院，並報請檢方啟動重大兒虐偵辦。

請繼續往下閱讀...

接著社會局展開行政調查，訪談劉童的哥哥，發現十歲哥哥也是受虐對象，立即將他移至親屬住處，提供安全保護照顧。

社會局表示，全案同時依職權向法院為兩兄弟聲請緊急保護令，禁止施虐者再度施暴，並對加害人進行處遇計畫案，市府亦對施虐者提出獨立告訴。

社會局：調查後依法開罰

社會局表示，完成相關安置後，持續追蹤哥哥由親屬照顧情形良好，並與學校合作提供輔導協助。目前除禁止施虐者接觸個案兄弟，母親則可在社會局同意與監督下探視兄弟，但須配合接受家庭處遇計畫及親職教育輔導。

社會局表示，全案調查後若認定幼兒園確實知悉未通報，將依兒少法第五十三條通報規定，處以六千元以上、六萬元以下罰鍰。

兒虐求助專線

婦幼保護專線：113

警局報案專線：110

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法