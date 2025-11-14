可憐娃 被抓去撞牆 喊３天頭痛沒人理

四歲劉姓男童被媽媽的同居人抓去撞牆，虐打成植物人，警方在劉家陽台採集相關事證。（記者黃佳琳翻攝）

高雄市四歲劉姓男童遭母親的同居人凌虐成為植物人，案發後，檢方偵辦傳喚幼兒園老師出庭作證，才發現老師早在今年二月、四月、五月間，至少三次發現劉童來幼兒園上課時身上帶傷，未料老師僅拍照存證，未往上通報。

高雄市社會局昨天表示，看到檢方起訴新聞，才知道男童有就讀幼兒園、及幼兒園老師未通報等情，隨即展開調查，若查證確未依法通報，將依兒少法開罰五千元至六萬元。

社工曾探詢 師稱未見舊傷

據了解，案發後，社工人員曾去探詢幼兒園老師，該師當時否認知情，稱未發現舊傷；幼兒園對案情則不表示意見。社會局強調，配合檢方偵辦及偵查不公開原則，由檢方先行調查關係人及相關事證，避免影響刑事調查。

檢方調查，鄭男有嚴重暴力虐童傾向，早在劉童出事前，就多次找各種理由藉機處罰、教訓劉童與劉的十歲哥哥。

事發當天，鄭男也僅因兩兄弟吃餅乾掉屑，就暴怒處罰，見劉童對他做出不敬反應，更是情緒大爆發，直接抓起劉童帶到後陽台，對著牆壁連續做出讓劉童撞牆的動作，致劉童身上出現大小挫瘀傷，且劉童受罰後喊了三天頭很痛，鄭男和劉母都未理會，直到第四天昏迷倒地，媽媽才帶他就醫，此時已因顱內嚴重出血延誤多日，昏迷指數三，日後想要恢復甦醒恐不樂觀。

也因鄭男惡性重大，事發後還堅決否認犯行，檢方因此依兒虐致重傷罪從重求刑十二年。

兒虐求助專線

婦幼保護專線：113

警局報案專線：110

