為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    可憐娃 被抓去撞牆 喊３天頭痛沒人理

    2025/11/14 05:30 記者洪定宏、黃佳琳／高雄報導
    四歲劉姓男童被媽媽的同居人抓去撞牆，虐打成植物人，警方在劉家陽台採集相關事證。（記者黃佳琳翻攝）

    四歲劉姓男童被媽媽的同居人抓去撞牆，虐打成植物人，警方在劉家陽台採集相關事證。（記者黃佳琳翻攝）

    高雄市四歲劉姓男童遭母親的同居人凌虐成為植物人，案發後，檢方偵辦傳喚幼兒園老師出庭作證，才發現老師早在今年二月、四月、五月間，至少三次發現劉童來幼兒園上課時身上帶傷，未料老師僅拍照存證，未往上通報。

    高雄市社會局昨天表示，看到檢方起訴新聞，才知道男童有就讀幼兒園、及幼兒園老師未通報等情，隨即展開調查，若查證確未依法通報，將依兒少法開罰五千元至六萬元。

    社工曾探詢 師稱未見舊傷

    據了解，案發後，社工人員曾去探詢幼兒園老師，該師當時否認知情，稱未發現舊傷；幼兒園對案情則不表示意見。社會局強調，配合檢方偵辦及偵查不公開原則，由檢方先行調查關係人及相關事證，避免影響刑事調查。

    檢方調查，鄭男有嚴重暴力虐童傾向，早在劉童出事前，就多次找各種理由藉機處罰、教訓劉童與劉的十歲哥哥。

    事發當天，鄭男也僅因兩兄弟吃餅乾掉屑，就暴怒處罰，見劉童對他做出不敬反應，更是情緒大爆發，直接抓起劉童帶到後陽台，對著牆壁連續做出讓劉童撞牆的動作，致劉童身上出現大小挫瘀傷，且劉童受罰後喊了三天頭很痛，鄭男和劉母都未理會，直到第四天昏迷倒地，媽媽才帶他就醫，此時已因顱內嚴重出血延誤多日，昏迷指數三，日後想要恢復甦醒恐不樂觀。

    也因鄭男惡性重大，事發後還堅決否認犯行，檢方因此依兒虐致重傷罪從重求刑十二年。

    兒虐求助專線

    婦幼保護專線：113

    警局報案專線：110

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播